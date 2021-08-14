В Черниговской области показали отечественные роботизированные платформы для нужд ВСУ. Фоторепортаж
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
13 августа на базе военного учебного центра "Десна" в Черниговской области прошла демонстрация боевых и транспортных роботизированных платформ от отечественных производителей, разработанных по заказу Министерства обороны для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил
сайт Минобороны. С разработками ознакомился министр обороны Андрей Таран. Техника, в частности, продемонстрировала свои возможности в преодолении препятствий на пересеченной местности с грузами и в радиоэлектронной борьбе.