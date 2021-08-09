Зеленский провел назначения в ВСУ, Лукашенко сделал несколько антиукраинских заявлений. Главное за день

Зеленский сегодня побывал с рабочим визитом в Николаевской и Одесской областях Фото: president.gov.ua

Визит Зеленского на остров Змеиный

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня побывал с рабочим визитом в Николаевской и Одесской областях, в последней на острове Змеиный он посетил военные учения.

Глава государства провел ряд назначений в Вооруженных силах Украины. Зеленский назначил командующим Воздушными силами генерал-майора Николая Олещука, командующим десантно-штурмовыми войсками – полковника Максима Миргородского. Президент также сообщил, что согласовал кандидатуры еще трех командующих.

Лукашенко сделал антиукраинские заявления

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко в годовщину президентских выборов дал большую пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд антиукраинских заявлений. В частности, он сказал, что с президентом РФ Владимиром Путиным "мог бы поставить Украину на колени".

Лукашенко сказал украинскому журналисту, что однажды рискнет и переступит границу Украины. "И у меня будет не 40% [поддерживающих меня] украинцев, а минимум 90%. И мы Украину вернем", – заявил он.

Основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Лукашенко назвал "мерзавцем", которого надо "посадить в следственный изолятор".

В Офисе президента Украины отреагировали на антиукраинские высказывания диктатора. В случае недружественных шагов Лукашенко получит "немедленный и мощный ответ", заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

Новые санкции против Беларуси

США и Канада объявили о введении дополнительных санкций против Беларуси. Под американские ограничения, в частности, попали ОАО "Беларуськалий", Национальный олимпийский комитет Беларуси, бизнесмены, поддерживающие Лукашенко, а также 15 компаний, с которыми они связаны.

Санкции, введенные Канадой, коснутся секторов ценных бумаг и инструментов денежного рынка, финансирования долга, страхования и перестрахования, нефтепродуктов и продукции из хлорида калия.

Оккупанты убили трех граждан Украины

В Кировской исправительной колонии №33 на оккупированной части Донецкой области были убиты трое граждан Украины. Один из них – чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, имя еще одного убитого – Давыдов Александр.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что один из убитых обращался к ней с заявлением о переводе для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию, однако процесс перевода из ОРДЛО заблокирован оккупационными властями.

Конкурс на должность директора БЭБ

Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности провела электронное тестирование с 27 претендентами на должность. По его итогам к собеседованию было допущено 12 человек, сообщил советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов.