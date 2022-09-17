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Зеленский поздравил украинцев с Днем спасателя, опубликовав фото их работы

Сегодня 15.58
17 сентября в Fаcebook президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем спасателя всех причастных к этой деятельности. Поздравление глава государства сопроводил фотографиями работы спасателей. "Спасибо за тысячи спасенных жизней, за безопасность, которую вы возвращаете всем украинцам, и за вашу безграничную смелость", – написал он.
Теги: праздники, спасатели, Владимир Зеленский, президент, поздравление
 

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