Зеленский поздравил украинцев с Днем спасателя, опубликовав фото их работы
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
17 сентября в Fаcebook президент Украины Владимир Зеленский поздравил
с Днем спасателя всех причастных к этой деятельности. Поздравление глава государства сопроводил фотографиями работы спасателей. "Спасибо за тысячи спасенных жизней, за безопасность, которую вы возвращаете всем украинцам, и за вашу безграничную смелость", – написал он.