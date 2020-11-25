Илларионов: Среди нейтральных наблюдателей популярна точка зрения, что Байден вряд ли сможет остаться на посту президента более года

Действия администрации Байдена приведут к радикальному изменению в последующие четыре года структуры населения США в пользу групп населения, в своем большинстве голосующих за демократов

– Можно ли говорить на данный момент, что сражение между республиканцами и демократами в США разрешено в пользу демократов?

– Джо Байден набрал большинство голосов избирателей и большинство голосов выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп предъявил иски в нескольких штатах о пересчете голосов. Это теоретически могло бы привести к изменению результата, но, очевидно, уже не произойдет. С того момента, как были объявлены результаты, психологический фактор давит на судей. Возможно, Трамп будет еще какое-то время бороться, но изменить полученный результат он вряд ли сможет.

– Насколько серьезен для будущего Республиканской партии проигрыш в этой борьбе?

– Это означает коренной перелом в истории страны и всего мира. Поясню, что имею в виду. Трамп был президентом, пытавшимся остановить меняющуюся структуру населения США. Для этого он строил стену, ограничивал эмиграцию, запретил въезд мигрантов из стран – поставщиков исламистов. Именно попытка замедлить процесс изменения демографической структуры страны является самой главной претензией демократов к Трампу.

Когда демократы сформируют свою администрацию, ограничения, введенные Трампом, будут отменены. В результате в США хлынет поток иммигрантов из Латинской Америки, арабских стран, которые в своем большинстве (от 60% до 90%) голосуют за демократов. Плюс к этому демократы собираются предоставить права штата округу Колумбия, где находится столица США Вашингтон, а также рассматривают вопросы о предоставлении прав штата Пуэрто Рико и разделении Калифорнии на два штата.

При полном или даже частичном осуществлении этих планов действия администрации Байдена приведут к радикальному изменению в последующие четыре года структуры населения США в пользу групп населения, в своем большинстве голосующих за демократов. В результате победа республиканского кандидата в президенты США станет невозможной структурно. И это определит судьбу не только Республиканской партии как таковой, но и всей страны. США навсегда окажутся под руководством представителей Демпартии.

Джо Байден принесет присягу 20 января 2021 года. Фото: ЕРА

– И на чем сконцентрируется Байден в первую очередь?

– Он уже заявил об этом в своей программе, опубликованной несколько месяцев назад, а также в ряде статей, выступлений, открытых писем, обнародованных как от имени Байдена, так и от вероятных членов его администрации. Согласно этим документам, например, оккупация Россией частей Украины и Грузии названа лишь неприятным вопросом, который невозможно решить. Зато нужно установить хорошие отношения с РФ и Владимиром Путиным. Мол, поменять Путина невозможно. Поскольку Путин надолго, надо с ним работать.

Вместо реакции на российскую агрессию, по мнению демократов, необходимо бороться с климатическими изменениям. Байден эту главную цель своей администрации подтвердил уже после голосования 3 ноября. На самом деле бороться с климатическими изменениями, вызываемыми прежде всего колебаниями в потоках солнечной энергии, достигающей Земли, – это все равно что пытаться влиять на Солнце или же на траектории движения планет.

Такая бессмысленная деятельность поглотит триллионы долларов, изъятых у налогоплательщиков и переданных тем, кто поддерживает квазинаучные фальсификации и дружит с Демократической партией. Таким образом, первые шаги Байдена – это перераспределение экономического потенциала в США (а также во всем мире) в пользу некоторых привилегированных групп при игнорировании реальных проблем, существующих в международных отношениях, прежде всего последствий агрессий и имперского поведения.

Проблема заключается не в гендерном или расовом факторе, а в крайне левом мировоззрении Харрис, что делает ее самым интервенционистским вице-президентом в истории США

– Байден становится старейшим президентом Америки. На ваш взгляд, это помешает ему исполнять свои обязанности?

– В ходе кампании ему предъявлялись претензии не столько к его возрасту, сколько к его психическому и интеллектуальному состоянию. Пока он был кандидатом в президенты, он мог не выступать, когда у него не было желания или возможности, он мог выбирать темы для выступлений. На посту президента у Байдена такой роскоши не будет. В ближайшее время станет очевиднее, насколько подозрения относительно его здоровья обоснованы.

Среди нейтральных, политически не ангажированных, наблюдателей популярна точка зрения, согласно которой Байден вряд ли сможет остаться на посту президента более года. За это время либо станет заметной его неспособность к управлению государством, либо же наберут масштабы скандалы, связанные с его коррупцией и коррупцией членов его семьи, что приведет к расследованиям и, возможно, процедуре импичмента. Тогда, согласно Конституции США, обязанности президента будут возложены на вице-президента – Камалу Харрис.

Будущий вице-президент США Камала Харрис. Фото: ЕРА

– Насколько США готовы, чтобы государством руководила женщина?

– Морально, психологически и эмоционально США давно к этому готовы. Если бы Хиллари Клинтон выиграла демократические праймериз в 2008 году, то у нее был шанс стать президентом еще за 12 лет до сегодняшнего дня. Проблема заключается не в гендерном или расовом факторе, а в крайне левом мировоззрении Харрис, что делает ее самым интервенционистским вице-президентом в истории США.

Мы видели, что поддержку со стороны США Байден на посту вице-президента обусловливал своими требованиями, в которых явно просвечивали личные интересы. Откажется ли он от своих привычек теперь? Сомнительно

– Вы сказали, что такие вопросы, как агрессия РФ против Украины, не в приоритете для демократов. Какой теперь должна стать политика Украины, чтобы все-таки защитить свою территориальную целостность?

– Можно сделать предположения о возможной политике новой администрации по отношению к Украине, базируясь на том, как себя вела администрация Барака Обамы, вице-президентом в которой был Байден. Администрация Обамы отказала в помощи Украине, когда на нее напала Россия, оккупировала, а затем аннексировала Крым. Обама тогда публично заявлял, что США не собираются использовать доступные ему политические инструменты, чтобы остановить Путина.

Позиция, озвученная Обамой, была выработана им в сотрудничестве с Байденом, который, будучи сенатором США в течение почти четырех десятилетий, предметно занимался международными отношениями. Как известно, администрация Обамы–Байдена не предоставила Украине летального оружия, хоть и обещала его.

44-й президент США Барак Обама и в будущем 46-й президент Джо Байден. Фото: ЕРА

Мы стали свидетелями публичного признания самим Байденом того, что он занимался шантажом украинских властей, угрожая заблокировать предоставление Украине финансовой помощи в $1 млрд, если президент Петр Порошенко не уволит генпрокурора Виктора Шокина.

Можно спорить о том, надо было или нет увольнять Шокина, какие у него были достоинства или прегрешения, или же его единственной ошибкой, с точки зрения Байдена, стало прокурорское расследование деятельности компании Burisma Group, в которой сын Байдена Хантер получал приличные суммы. Каким бы ни был Шокин, но вопрос о его деятельности на посту генерального прокурора является исключительно внутренним делом Украины. Это не дело США и их вице-президента Байдена.

Сейчас выдающийся шантажист современного мира Байден, шантажировавший президента Украины, становится президентом США. За свои этически некорректные и легально криминальные действия он не понес какого-либо наказания. Наоборот, он был вознагражден еще более высоким государственным постом. Как он будет себя вести теперь? Появление Байдена на посту президента для Украины является очень неприятной новостью.

– То есть у президента Владимира Зеленского возникла проблема?

– Проблема возникла у Украины. К Трампу можно предъявлять разные претензии, но это именно он предоставил Украине летальное оружие, прежде всего противотанковые Javelin, в результате чего в последние четыре года на востоке не было крупномасштабных военных действий. Тысячи украинцев не погибли, отражая атаки агрессора без современных противотанковых средств.

– Теперь, по-вашему, Америка может прекратить поддерживать Украину?

– Мы видели, что поддержку со стороны США Байден на посту вице-президента обусловливал своими требованиями, в которых явно просвечивали личные интересы. Откажется ли он от своих привычек теперь? Сомнительно.

Доклад Мюллера выявил немало интересной информации по разным вопросам, но в нем нет ни одного подтверждения финансовой, административной, политической связи Трампа с Кремлем

– Как думаете, какая участь ожидает Трампа после того, как он покинет Белый дом?

– В ходе кампании 2016 года Трамп призывал посадить его противника Хиллари Клинтон за коррупцию, обращая внимание на длинный шлейф коррупционных скандалов, в которые она была вовлечена. Однако, став президентом, он не сделал ничего, чтобы отправить Клинтон за решетку. Почему? Во-первых, потому что в США не президент решает, против кого проводить расследование или кого отправлять в тюрьму. Судебная власть отделена от исполнительной и не зависит от президента. Во-вторых, потому что в личном отношении Трамп, кажется, лишен такого качества, как мстительность. Посмотрим, в какой степени Байден и Харрис будут следовать традициям, сложившимся в США за предшествующие два с половиной столетия.

– Трамп так и не показал свою налоговую декларацию. Его оставят в покое после ухода или будут дожимать?

– Думаю, что будут.

– На этом политическая карьера Трампа закончена или он попытается еще взять какие-то вершины?

– Хотя Трамп всегда демонстрировал интерес к политической жизни, до 2016 года он практически не участвовал в ней. Безусловно, у него остается возможность продолжать заниматься бизнесом. Но, как мне кажется, он в любом случае останется активным участником публичной дискуссии в США.





Илларионов: Ничего Трампу предъявить не смогли. Иными словами, с говор Трампа с Кремлем оказался фейком. Фото: ЕРА

– Все последние годы говорили о связи Трампа с Кремлем и искали подтверждение этому. Утихнет ли дискуссия после того, как он уйдет с поста?

– Внимание к этой теме уменьшится, если не умрет полностью. За годы каденции Трампа, когда велось беспрецедентное по тщательности расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, так ничего и не было найдено. Доклад Мюллера выявил немало интересной информации по разным вопросам, но в нем нет ни одного подтверждения финансовой, административной, политической связи Трампа с Кремлем – того самого сговора (collusion), в котором Трампа так громко обвиняли СМИ, связанные с Демпартией.

Расследование было серьезным, были потрачены крупные средства, работали лучшие, причем сильно мотивированные, специалисты. Но ничего предъявить Трампу они не смогли. Иными словами, сговор Трампа с Кремлем оказался фейком. Это важный урок для всех наблюдателей. Обнародованное в самом начале 2017 года "Досье Стила" производило впечатление солидного документа, базировавшегося на серьезных разведывательных источниках, якобы знакомых с поведением Трампа в Москве. Но по факту оно оказалось сфальсифицированным. Это отрезвляющий душ прежде всего для неангажированных противников Трампа. Нам в очередной раз напомнили, насколько правдоподобными могут выглядеть совершенно фальшивые утверждения.