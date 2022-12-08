Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите

Валерия Ханчас: Обучение ивриту и поддержка переселенцев – мое основное, но не единственное занятие. Сейчас с командой мы работаем над полномасштабным документальным фильмом о детях евреев, переживших Холокост Фото: Иврит с Валерией / Facebook

Когда ребенок учится говорить на своем родном языке, он ведь не изучает сначала алфавит, потом правила построения предложений

– Валерия, вы с детства хотели стать педагогом и преподавать иврит или так сложилась ваша жизнь?

– Я выросла в Киеве, после школы училась в музыкально-педагогическом колледже, занималась в школе вокала и актерского мастерства при еврейском театре. Получила диплом учителя начальных классов и пошла работать в обычную школу. Я начала изучать иврит в Киеве, когда готовилась к репатриации. Спустя полгода обучения начала преподавать будущим репатриантам сама, а после переезда в Израиль, учась в ульпане, часто объясняла сокурсникам то, чего они не понимали или не успевали усвоить во время уроков. Я поняла, что у меня неплохо получается помогать людям изучать иврит и более того, мне это интересно. Это мое призвание. Тогда я получила диплом учителя иврита, некоторое время поработала в школе, а потом меня пригласили в колледж "Ньюмен-центр", где я работаю уже 24 года.

– Доктор филологии, преподаватель "Открытого университета" и автор многих учебников, словарей и образовательных методик обучения ивриту Инна Раковская говорит о вас как об экстраординарном уникальном специалисте в сфере преподавания этого языка. Вы с ней согласны?

– Мне очень приятна такая высокая оценка моих заслуг и талантов со стороны признанного эксперта в сфере преподавания иврита. Я согласна с тем, что моя авторская методика – это по сути новый взгляд на сам процесс преподавания языка. Она позволяет изучать иврит в короткие сроки, и при этом качество знаний обучающихся не страдает. В мире нет аналогов моей методике. Поэтому да, может это и не слишком скромно, но я думаю, что оценка меня как экстраординарного уникального преподавателя вполне справедлива.

– Вы работаете с репатриантами только как преподаватель?

– Нет, я стараюсь поддерживать репатриантов не только как учитель иврита. Переселенцы ко мне обращаются за помощью и советом во вполне обычных повседневных ситуациях. После переезда возникает много мелких бытовых вопросов, которые сложно решать в пока еще непривычной обстановке. Сходить в банк, обратиться к доктору или в администрацию, написать письмо или запрос, сходить на комиссию – для репатрианта такая мелочь может стать настоящей проблемой, поэтому я всегда в таких случаях стараюсь помочь.

– Как вы поняли, что нужно разрабатывать собственную методику преподавания иврита? Вам не нравились имеющиеся? Или ученикам было сложно заниматься по стандартной программе?

– Стандартная программа была, на мой взгляд, слишком "академической". Упор был сделан на грамматическую составляющую, а ученикам в первую очередь было необходимо усвоить базовый разговорный, бытовой язык. К тому же все материалы были устаревшими, сложными для восприятия, а учить нужно было быстро. Сначала я готовила материалы к каждому уроку. Ученикам очень нравился мой необычный подход, живые тексты, которые легко запоминаются. Постепенно я поняла, что мои наработки нужно дополнить и систематизировать – тогда получится идеальная программа изучения иврита именно для репатриантов.

– У вас был какой-то момент, когда вы сказали себе: "Все, я сажусь писать учебник. Прямо сейчас"?

– Такого резкого "толчка", насколько я помню, не было. Но был очень яркий эпизод. Я приехала к друзьям в Австралию, и, конечно же, мы посетили местную еврейскую общину. Я очень удивилась, когда узнала, что даже Тору они вынуждены читать на русском, потому что ни качественной методики, ни преподавателей, ни учебников иврита у них на тот момент не было. Люди хотят изучать иврит, но не могут. Тогда я уже работала над своей методикой и ясно осознала, что учебник нужен, причем такой, который подойдет и для самостоятельного изучения. Материалов и наработок на тот момент у меня было уже достаточно, и я решила, что пора облечь все это в формат учебника.

– Почему вы уверены, что ваш учебник лучше всех прочих?

– Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите. Причем это должно происходить естественно, без напряжения. Мой учебник легкий, яркий, красивый, запоминающийся и максимально понятный. Его хочется читать, листать, рассматривать. Просто приятно держать в руках. Плюс ко всему учиться по нему можно самостоятельно – без помощи педагога. Везде есть пояснения – простые и подробные. Если вы не говорите на иврите и вам, к примеру, нужно сходить в поликлинику в Израиле вы можете открыть учебник, изучить диалоги из раздела "Поликлиника" и спокойно идти: вы всех поймете и вас все поймут.

– В чем уникальность вашей методики?

– В отличие от большинства привычных методик обучения, я делаю упор на понимании структуры языка, а не на зазубривании слов, выражений и правил грамматики. Когда ребенок учится говорить на своем родном языке, он ведь не изучает сначала алфавит, потом правила построения предложений. Он "впитывает" родной язык на уровне сознания и подсознания, через ассоциации, звучание, картинки, мультики. Моя методика построена по аналогичному принципу, но с учетом того, что работаю я не с младенцами, и времени на изучение у нас намного меньше. Естественные диалоги, немного юмора, упор на то, чтобы язык изучался просто и естественно, продуманная структура уроков – все это в комплексе дает потрясающие результаты.

Моя методика уже успешно применяется в школах и колледжах Израиля, по ней учат иврит в еврейских общинах по всему миру.

Современная версия языка практически напрямую происходит от классического иврита

– Как вы думаете, вашу авторскую методику преподавания можно усовершенствовать? Нужно ли это делать? Или она идеальна и не нуждается в доработках?

– Как я уже говорила, иврит – живой и динамичный язык, и работаем мы с живыми людьми. Моя методика постоянно развивается, я дорабатываю свой учебник, ищу новые подходы, инструменты, приемы преподавания. У меня вышел учебник "От алфавита до знания иврита" – это два тома, каждый из которых логически завершен. Третий учебник – "Сборник рассказов", а сейчас я работаю над четвертым учебником, записываю видео-уроки. Также мы с командой работаем над электронным курсом иврита. Это будет полноценная обучающая программа с карточками для запоминания, материалами для изучения в игровой форме. Мы планируем запустить версию, подходящую и для компьютера, и для смартфона.

– У вас есть учебники и авторский YouTube-канал, а есть ли какие-нибудь необычные обучающие проекты? Например, иврит в мультфильмах для самых маленьких?

– Иврит в мультфильмах – интересная идея, но такого у нас в разработке пока нет. Зато есть похожий по сути очень интересный проект – курс иврита по сериалам с акцентом на аудиоматериалы. То есть человек смотрит сериал на иврите и учится понимать язык по материалам, изначально не адаптированным для уроков. Там говорят так, как с ним будут говорить настоящие израильтяне. К аудиодорожке будет идти текст по аналогии с субтитрами для более комфортного и глубокого восприятия. По-моему, получится очень оригинально и увлекательно.

– Вы не планируете заняться разработкой методики для изучения какого-нибудь языка помимо иврита?

– На самом деле моя методика легко адаптируется для изучения практически любого иностранного языка. Структура гармонична и нацелена на глубокое и при этом мягкое погружение в языковую среду, главное проработать текстовое наполнение с учетом специфики изучаемого языка. В частности, сейчас я работаю над стратегией адаптации методики для изучения английского языка.

– А зачем вообще нужно изучать иврит? Ведь эта тема востребована только в среде репатриантов. А что можно сказать о людях, которые не планируют переезжать на ПМЖ в Израиль? Зачем это им?

– Иврит – один из древнейших языков на планете. Современная версия языка практически напрямую происходит от классического иврита, языка, на котором изначально была написана еврейская Библия (Танах) и Ветхий Завет. Любые тексты лучше читать в оригинале, тогда на восприятие не повлияют "трудности перевода", так что если хотите прочитать Ветхий Завет в оригинале – добро пожаловать на курсы иврита.

Конечно, в первую очередь в изучении иврита на уровне носителя языка заинтересованы именно репатрианты, люди, которым вскоре придется говорить на этом языке в своей повседневной жизни. Но это вовсе не означает, что тем, кто не стремится жить в Израиле, изучение иврита не пригодится.

Иврит активно изучают этнические евреи, живущие по всему миру. Знание языка помогает им выстраивать национальное самосознание, постигать еврейскую культуру, читать священные тексты, особенно Тору, в оригинале, а для еврея это очень важно.

Иврит и Библия включены в обязательную программу обучения в Гарварде и Принстоне, слова на иврите изображены на печати Йельского университета, а некоторые студенты этого учебного заведения свои вступительные речи произносят на иврите. Иврит пользуется популярностью в США с XVIII века, а отцы-основатели активно изучали иврит, цитировали Библию и даже задумывались о том, чтобы сделать этот язык одним из официальных в стране.

В Соединенных Штатах живет от 5 до 8 миллионов евреев, это сравнимо по численности с населением всего Израиля

– То есть интерес к ивриту в США – это просто дань исторической традиции?

– Это не только традиция. Вы знаете, что США занимают ведущую позицию в мире во многих сферах, а успех страны во многом зависит от мышления людей, которые в ней живут. Иврит – это уникальный язык, который помогает реструктурировать мышление и дает больше, чем просто точное понимание слова. Иврит – язык, совмещающий историю и современность, и умение понимать, воспринимать и говорить на нем выводит интеллект человека на принципиально новый уровень.

Конечно, еще один немаловажный фактор, который обуславливает популярность иврита в США – это самая большая в мире еврейская диаспора. По разным данным в Соединенных Штатах живет от 5 до 8 миллионов евреев, а это сравнимо по численности с населением всего Израиля. Большинство этих людей не планирует переезжать на историческую родину, но они также интересуются своей культурой, высоко ценят национальную идентичность и готовы изучать или уже изучают иврит.

Моя основная работа связана с репатриантами, но по моей методике и по моим учебникам занимаются не только переселенцы. Моя методика активно используется в еврейских общинах по всему миру. В частности, еврейская община Сан-Франциско полностью перешла на изучение иврита по моим учебникам. Кстати, от них поступает очень мотивирующая обратная связь. Члены еврейской общины делятся своими успехами – если раньше чтение и восприятие языка для них было больше "механическим", то сейчас они могут действительно говорить, читать на иврите. Они стали читать Тору, понимая, что именно они читают, какой смысл несут в себе строки этой священной книги. Для них было очень важно добиться этого понимания, а для меня также важно видеть результат. Моя методика работает, работает эффективно, и охват еврейских общин, в том числе на территории США, в части изучения иврита по моим учебникам будет только расти.

– У вас есть какие-нибудь проекты, прямо не связанные с изучением иврита, или вы все свое время посвящаете обучению и помощи репатриантам?

– Обучение ивриту и поддержка переселенцев – мое основное, но не единственное занятие. Сейчас с командой мы работаем над полномасштабным документальным фильмом о детях евреев, переживших Холокост. Сейчас все они – взрослые, даже пожилые люди, но тем не менее воспоминания живы, ими можно и нужно поделиться. Они говорят не только о том, каково их родителям было в Холокосте, но также о том, как они смогли выжить, выбраться, как они скрывались в украинских селах, как им помогали обычные люди из этих сел, рискуя своими жизнями прятали их от немцев, чтобы спасти. Они рассказывают, как сумели строить свою жизнь в дальнейшем, какой отпечаток Холокост оставил в их душах. Это сложно передать вкратце и от третьего лица, лучше, конечно, посмотреть и послушать эти интервью, собранные в фильм. Работать над этим проектом довольно тяжело психологически, но мы с командой уверены – нельзя допустить, чтобы Холокост был просто забыт.