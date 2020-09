Создатель MediaMonitoringBot Маленко: Изначально проект создавался для профессионалов. Оказалось, люди используют бот как тематическую ленту новостей

Григорий Маленко – украинский предприниматель, эксперт в области управления репутацией в интернете и создатель MediaMonitoringBot в Telegram, с помощью которого можно по ключевым словам отслеживать распространение информации в интернете. Он также читает лекции в Киево-Могилянской академии, выступает с тренингами и мастер-классами.

В интервью изданию "ГОРДОН" он отметил, что традиционные медиа утратили монополию на информацию. В возникшем информационном хаосе пользователи стараются выбирать сведения, которые непосредственно их интересуют. Эта особенность влияет на коммуникации и может сыграть ключевую роль на предстоящих местных выборах, которые будут проходить в условиях ограничений, связанных с карантином.

Фактически вокруг нас информационный хаос. С одной стороны, в такой среде невозможно что-то скрыть и все тайное становится явным. С другой, это отличное поле для дезинформации

– В Украине сложная история со словом "репутация". И политики, и бизнес, может, и вкладывают в это средства, но не особо дорожат. Как считаете почему?

– Многие полагают, что у людей короткая память, поэтому нет необходимости работать над репутацией. Мол, если что-то случилось, можно просто подождать – через какое-то время все забудут. В каких-то случаях это оправдано.

Малый и средний бизнес, наверное, действительно, в меньшей степени думает о репутации, потому что ему нужно продавать и расти. Большой бизнес – совсем другое дело. Он работает с репутацией и с каждым годом вкладывают в это все больше денег.

Кстати, еще в 2011 году о репутации в поисковых системах мало кто думал. Но сейчас ситуация изменилась. Мы видим все больший интерес к SERM (расшифровывается как Search Engine Reputation Management, что в переводе с английского означает "управление репутацией в поисковых системах") и тому, как репутация в Google влияет на бизнес и персон. Если посмотреть статистику, уровень доверия к Google значительно больше, чем к другим медиа. Когда люди что-то ищут по названию компании, бренда, имени человека, у них серьезное и доверительное отношение к полученной информации. По результатам поиска они ориентируются, принимают решение о покупке или сотрудничестве.

В онлайне проще оценить репутацию, так как ее можно оцифровать. Очень упрощенно: если по названию твоей компании больше половины ссылок Google негативные – это плохо, если все позитивные – хорошо. Это четко и понятно. В дальнейшем репутация в сети будет становиться еще более важной для бизнеса.

– В целом в Украине люди, пришедшие во власть, быстро теряют набранный кредит доверия. Социологи полагают, это особенность менталитета, а вы как думаете?

– Я не считаю, что это особенность украинского менталитета. Скорее, это специфичность политической системы, умноженная на глобальные информационные тренды. Всего-навсего 30 лет назад у власти была монополия на медиа и информацию, которая через них транслировалась. Информационная повестка дня диктовалась из единого центра и доносилась через конкретные информационные каналы.

Сейчас же мы имеем огромное количество источников информации и еще больше медиа. По большому счету, каждый пользователь Facebook становится отдельным медиа. Мы уже привыкли жить в состоянии переизбытка информации и невероятной скорости информационного потока. Фактически вокруг нас информационный хаос. С одной стороны, в такой среде невозможно что-то скрыть и все тайное становится явным. С другой, это отличное поле для дезинформации. Во всем этом "борще" быть красивым и "во всем белом" невозможно. Особенно если власть делает ошибки, а это неизбежно.

Не стоит списывать пожилых людей. Они очень быстро адаптируются и все равно попадают в информационное пространство соцсетей, пусть даже и косвенно

– Насколько хороши в работе с репутацией в интернете украинские политики?

– Скоро местные выборы, вот мы и посмотрим, кто из них хорошо работает с репутацией. Сейчас карантин, и эпидситуация в октябре вряд ли улучшится. Избирательная кампания будет еще в большей степени зависеть от работы с онлайн-репутацией. Мы увидим очень короткую и насыщенную кампанию, где важным элементом будет именно интернет.

– Но в Украине много сел и поселков, где до сих пор интернета нет.

– Это вопрос довольно короткого времени. Уровень урбанизации в Украине уже больше 70%, и он продолжает расти. Также люди все чаще отказываются от телевидения в классическом его понимании. Перефразирую известную цитату из фильма: "Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – один сплошной интернет".

Вот один пример. Беларусь. Telegram-канал Nexta Live имеет 2,1 млн подписчиков. Одно сообщение в канале в среднем набирает 800 тыс. просмотров. По сути, это главный информационный канал, который освещает события в Беларуси и информационно противостоит официальным СМИ Александра Лукашенко. Его точно читают не только горожане 23–45 лет. Не стоит списывать пожилых людей. Они очень быстро адаптируются и все равно попадают в информационное пространство соцсетей, пусть даже косвенно.

– На ваш взгляд, репутация президента Владимира Зеленского сильно пострадала за последний год?

– Да, и это было неизбежно. Он пришел на волне огромных ожиданий. Его команде удалось сделать невероятную по успешности избирательную кампанию. Кандидат Зеленский, с одной стороны, смог удовлетворить спрос на "нового и честного политика из народа", а с другой, объединить в этом порыве очень разные социальные группы и аудитории. С каждым новым решением президента Зеленского от него откалывается поддержка людей, ожидания которых он не оправдал. Думаю, что результат партии "Слуга народа" на местных выборах будет холодным душем после успеха парламентской кампании.

В Украине есть постоянный запрос на новую политическую силу, постоянный запрос на новых политиков: эти сломались, несите других. Эта история неизменна

– Вы имели опыт участия в политике, работали с "Самопоміччю" и Андреем Садовым. Вы довольны этим опытом?

– Я доволен любым реальным опытом. Это всегда про рост и развитие. Я пришел, что называется, с улицы в общественную приемную "Самопомочі" в Днепровском районе Киева и сказал, что хочу вложить свой кирпичик в построение большого успешного государства. Это было в конце 2014 года. В 2015-м был руководителем Дарницкого районного штаба на выборах в Киевсовет, потом главой Дарницкой районной организации партии, потом членом исполкома Киевской городской организации. В 2019–2020-м руководил Киевским городским штабом Андрея Садового на президентских выборах. Это был хороший опыт, который невозможно получить на Coursera.

Маленко: Если кто-то скажет, что знает, что будет в Украине через два года, этому человеку можно рассмеяться в лицо . Фото: Gregory Malenko / Facebook

– А вы увидели политику иначе? Ведь окунуться самому в процесс – это не то же самое, что наблюдать со стороны.

– Это, действительно, принципиально разные вещи. С одной стороны, все очень просто, так как политики – это обычные люди. С другой стороны, очень сложно, настолько, насколько сложными могут быть отношения между людьми. У меня была возможность познакомиться и поработать с очень разными людьми из разных сфер. Этот опыт и это общение сильно изменили восприятие того, что происходит в обществе.

– Как вы думаете, есть ли будущее у "Самопомочі"?

– Региональное – да. На национальном уровне – не уверен. Если кто-то скажет, что знает, что будет в Украине через два года, этому человеку можно рассмеяться в лицо. Как бы кто-то ни хотел, но реально прогнозировать невозможно. "Черные лебеди" всех оттенков летят стаями, в разные стороны, причем утром, днем и вечером.

В Украине есть постоянный запрос на новую политическую силу, постоянный запрос на новых политиков: эти сломались, несите других. Эта история неизменна. Поскольку сейчас условно момент, когда пришли суперновые, молодые, без опыта и не всегда суперкомпетентные, я думаю, маятник качнется и в следующем большом электоральном цикле будет запрос на других людей – людей с опытом и успешным прошлым. Насколько я ошибаюсь, мы увидим на следующих больших выборах, возможно уже президентских или парламентских.

Киев не сам по себе, на него влияет не самая эффективная государственная машина

– Спрошу вас, как киевлянина и жителя Дарницкого района, который является не самым лучшим и комфортным местом для жизни: что надо в первую очередь сделать для Киева?

– Есть суперважные вещи, от которых все пляшет. Приведу пример. Примерно в 2011 году по Дарницкому мосту пустили транспорт. Долгое время его подъезды и съезды не освещались, мост как бы есть, а света нет! Мы с ребятами писали запросы, делали обращения. Оказалось, что мост, как и подъезды к нему, до сих пор не введены в эксплуатацию, находятся на балансе у "Укрзалізниці" в статусе стройплощадки. Все это время идут какие-то процедуры, но мост недостроен и, когда будет, непонятно. И это уже вопрос на стыке Кабмина и киевской власти. Или должно быть решение сверху, или проактивная позиция Киева. Увы, пока не видим ни первого, ни второго.

Еще один пример. На улице Драгоманова есть крошечный клочок зелени – парк "Позняки". Уже пять лет как парк практически не освещается. Деньги на освещение украла компания-подрядчик. Следствие до сих пор идет. Света нет. Видите, даже по таким маленьким вопросам мы упираемся в глобальные государственные проблемы. В данном случае в вопросы эффективности работы правоохранителей и судов. Поэтому важно не забывать, что Киев не сам по себе, на него влияет не самая эффективная государственная машина.

Если попытаться абстрагироваться от этого и просто ответить, что в первую очередь нужно Киеву, то это две вещи. Первая: человекоцентричная стратегия развития города, где во главе угла – качество жизни киевлянина. Вторая: команда людей, которые будут, не взирая ни на что, ее реализовывать. Киев с каждым годом все тяжелее назвать зеленым городом и уже невозможно называть городом каштанов. Мне кажется, что Киев движется не туда.

– Выходит, кто бы ни стал мэром, быстро решить насущные вопросы он не в состоянии?

– У меня есть четкое понимание, что нужно выбирать не мэров, а команды. Любой человек, ставший мэром, все равно столкнется с задачами, где важна команда. Команда с общими ценностями и целями. Мэру будет нужна поддержка и в КМДА, и в Киевсовете. Поэтому надо смотреть не только на политика, но и на его команду. Смотреть, что эти люди делали. Ведь именно они будут делать (или не делать) изменения в городе.

– Вы бы выбрали Виталия Кличко на второй срок?

– Точно не буду голосовать за него.

– А за кого будете?

– Посмотрю на команды, еще рано принимать решение.

– Чем Кличко вам не угодил?

– У меня есть устойчивое ощущение, что он не управляет процессами в городе, у него есть весьма небольшой участок того, что он понимает и на что влияет. Ремонты вокруг – это хорошо и приятно. Но если говорить о глобальных решениях для города, то их нет.

Мы по-прежнему застраиваем город высотками. Сколько станций метро открыли при Кличко? Сколько мостов? Вот у меня возле дома, наконец, сделали асфальт. Вопрос: это заслуга Кличко или моего соседа, который два года писал во все инстанции кучи писем с просьбой отремонтировать дорогу? Так, может, мой сосед, который добился решения проблемы, будет лучшим мэром.

Изначально MediaMonitoringBot создавался для людей, работающих в сфере коммуникаций. На практике оказалось, что часть пользователей использует бот как тематическую ленту новостей

– Вы уже отметили, что мы живем в эпоху информационного хаоса. Это обстоятельство подтолкнуло вас к идее создания MediaMonitoringBot?

– Все началось в 2011 году, когда я прочитал в англоязычном тематическом блоге аббревиатуру SERM и основал одноименное агентство, фактически первое агентство, которое оказывало эту услугу. Это направление динамично развивалось, и уже к 2014 году речь шла не только об управлении репутацией в поисковиках, мы обросли компетенциями для управления репутацией в интернете в целом.

Тогда и возникла необходимость в инструменте, который раньше всех уведомлял бы нас о появлении в интернет-медиа упоминаний о наших клиентах. Так и появилась первая версия бота. Это был наш внутренний инструмент, благодаря которому мы быстрее всех узнавали об упоминании клиента в СМИ, имели возможность проанализировать ситуацию и принять решение: нужна наша реакция или нет.

Главная задача MediaMonitoringBot – медиасигнализация. Учитывая, как много всего происходит и как много вокруг информации, важно раньше всех или как можно раньше узнать, что про тебя, твой продукт, компанию или услугу написали в СМИ.

Позднее стало понятно, что бот может быть интересен широкой аудитории. Есть масса профессиональных дорогих программ и сервисов для медиамониторинга, которые могут делать красивые и подробные отчеты, но они очень сложные и подразумевается, что конечным пользователем системы будет специальный аналитик. Это сильно удлиняет путь и увеличивает срок получения важной информации человеком, который принимает решение.

Мы же решили сделать максимально простой и удобный инструмент, который позволяет в три клика настроить мониторинг СМИ у себя в телефоне. Соответственно, ботом пользуются очень разные люди: пиарщики, предприниматели, чиновники, да и вообще кто угодно, кто хочет получать актуальные новости по конкретной теме.

– Как много времени и денег ушло на запуск проекта?

– Для общего пользования пришлось делать бот с нуля. Разработка заняла около четырех месяцев. Бот – это живой организм, поэтому работа с ним не останавливается. Мы постоянно его улучшаем, добавляем какие-то функции, модернизируем. Это как ремонт – его нельзя закончить. Мне повезло, потому что у меня замечательный партнер – технический директор проекта Ярослав Сиваченко, который руководит разработкой.

Сколько ушло денег, сейчас говорить сложно, потому что мы постоянно реинвестируем в проект. Изначальные затраты были около $20 тысяч. Мы довольно много тратим личного времени, а это сложно оценить в денежном эквиваленте.

– Насколько популярным стал продукт за тот год, который он доступен широкой публике?

– На текущий момент у бота около 30 тысяч пользователей и аудитория растет. Наша следующая задача – расширить аудиторию до 100 тысяч. Надеюсь, в следующем году мы пересечем эту отметку.

Изначально MediaMonitoringBot создавался для людей, работающих в сфере коммуникаций и персон, которым важна их персональная репутация. На практике оказалось, что часть пользователей использует бот не как медиасигнализацию, а как тематическую ленту новостей.

Например, мой тесть интересуется всем, что касается метрополитена. Он ввел в бот слова: "метро", "метрополитен" – и теперь постоянно получает самые свежие новости, где эти слова упоминаются. Он делает это не для управления репутацией, а потому что хочет быть в курсе событий, которые его интересуют.

– Могли бы привести примеры, когда бот принес пользу конкретно в управлении репутацией?

– Как оказалось, среди пользователей нашего бота основательница бьюти-пространства G.Bar и бренда Oh My Look! (сервис аренды платьев) Лера Бородина. С помощью нашего Telegram-бота она отслеживала информацию о своих проектах и увидела негативный материал, который вышел на одном из новостных сайтов. В материале вышла недостоверная информация, порочащая репутацию ее сети. Бородина узнала об этом через пять минут после выхода материала.

Это тот самый случай, когда принимающий решение человек узнал об информационной атаке через пять минут после ее старта. Такая оперативность позволила ей быстро отреагировать, выступить с опровержением, написать пост в соцсетях и в медиа. И вышло, что ее волна разоблачения была кратно мощнее. А все потому, что она вовремя узнала о начале атаки. Кстати, мы узнали об этом примере только потому, что сами мониторим информацию по ключевому слову MediaMonitoringBot.

Наверняка, есть еще много подобных кейсов, просто они не стали достоянием общественности. Но я знаю, что ботом пользуются многие публичные лица, среди которых народные депутаты, чиновники, представители крупного бизнеса и общественные деятели.

– Это платный сервис?

– Сначала он был полностью бесплатный. Позже мы добавили довольно демократичный способ монетизации. Сейчас же существует общедоступная бесплатная версия и платные тарифы для более искушенных пользователей. Подавляющему большинству пользователей подойдет тариф со стоимостью 69 гривен в месяц. Это позволит мониторить до 10 ключевых слов с ограничением в 100 уведомлений в сутки. Де-факто пользователь получает супердешевый мониторинг СМИ в своем телефоне по цене двух чашек кофе.

– Ваш проект уже окупился, приносит прибыль?

– Поначалу бот был игрушкой, но с развитием сервиса и расширением аудитории мы понимаем, что у бота есть большой коммерческий потенциал. На текущий момент стоит задача не операционной прибыли, а агрессивного роста аудитории. Поэтому все ресурсы направлены на развитие и масштабирование системы. Есть желание сделать что-то по-настоящему большое – сервис, которым для начала пользуются сотни тысяч людей для мониторинга СМИ в десятке стран мира.