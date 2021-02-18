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В Украине дважды сорваны поставки вакцины от коронавируса. Главное

В 82 странах мира продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Уже привиты свыше 186 млн человек. Украины в перечне этих стран по-прежнему нет. Почему и когда стоит ждать начала вакцинации – в материале "ГОРДОН".

По подсчетам агентства Bloomberg, по всему миру вводится в среднем около 6,34 млн доз вакцин от коронавируса ежесуточно
По подсчетам агентства Bloomberg, по всему миру вводится в среднем около 6,34 млн доз вакцин от коронавируса ежесуточно
Фото: ЕРА
Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист

Что произошло

По данным Bloomberg на 18 февраля, в мире сделали более 186 млн прививок от коронавируса. Вакцинация стартовала еще в конце прошлого года и на данный момент проходит в 82 странах. По подсчетам агентства, по всему миру вводится в среднем около 6,34 млн доз ежесуточно.

Лидерами по числу вакцинированных являются:

  • США – свыше 57 млн доз;
  • Китай – 40,5 млн доз;
  • Страны ЕС – больше 23,3 млн доз;
  • Великобритания – почти 16,5 млн доз;
  • Индия – почти 9 млн доз;
  • Израиль – больше 6,85 млн доз.

Среди упомянутых 82 стран до сих пор нет Украины. Старт массовой вакцинации в стране уже дважды откладывался. Каждый раз министр здравоохранения Максим Степанов ссылался на бюрократические процедуры и "технические проблемы логистического характера", которые не позволили уложиться в обещанные сроки.

Ожидалось, что вакцинация в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. Но за день до назначенного срока Степанов сообщил, что поставки задерживаются до 16–17 февраля. При этом он подчеркнул, что процесс отгрузки уже идет.

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Глава МОЗ Украины Максим Степанов. Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Несмотря на обещание, 16–17 февраля вакцины так и не поступили в Украину, а сроки вновь были перенесены – теперь на конец месяца. 17 февраля в эфире телеканала "Украина 24" Степанов заявил, что страна была полностью готова к началу вакцинации еще два дня назад, но "возникли определенные бюрократические процедуры, которые задержали приход вакцины".

"По поводу конкретной даты могу сказать: приезжает вакцина – и на следующий день мы начинаем. Первое, чем мы начнем вакцинироваться, – это именно вакцина AstraZeneca, которая производится Serum Institute в Индии. Мы действительно получили все документы на регистрацию вакцин Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Думаю, мы достаточно быстро зарегистрируем", – отметил глава Минздрава.

14 февраля в эфире телеканала "Интер" Степанов говорил, что мобильные медицинские бригады для первого этапа вакцинирования уже сформированы и полностью готовы для немедленного старта. По словам чиновника, для начала будут задействованы 347 мобильные бригады по борьбе с коронавирусом, а всего их понадобится .

Какие вакцины обещали завезти в Украину

По состоянию на 18 февраля известно о четырех вакцинах, о поставках которых есть предварительная договоренность.

1. Pfizer – первая и самая востребованная в мире вакцина от коронавируса, ее используют уже больше 60 стран. Эффективность препарата составляется 95%. Вакцина разработана совместно американским фармакологическим концерном Pfizer и немецкой биотехнологичной компанией BioNTech. У нее есть серьезная особенность, во многом осложняющая логистику – препарат надо хранить при температуре –60-80 С0.

По официальной информации МОЗ, в феврале Украина должна получить 117 тыс. доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

Эта вакцина разрешена для использования в США, Великобритании, Европейском Союзе, Швейцарии, Канаде, Аргентине, Австралии, Чили, Мексике Королевстве Бахрейн, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и во многих других странах.

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Фото: depositphotos.com

2. Sinovac – китайская вакцина, разработанная фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, специализирующимся на производстве вакцин против гепатита и гриппа. Она проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии, и в разных исследованиях продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности.

Вакцина разрешена для использования в Азербайджане, Бразилии, Китае, Чили, Индонезии и Турции. На сайте Минздрава указано, что "первая партия вакцины Sinovac Biotech будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Израиле, Индии, Мексике, Бразилии или после централизованной процедуры регистрации в Европейском Союзе".

По состоянию на 18 февраля информации о доставке этой вакцины в Украину нет. 30 декабря прошлого года сообщалось, что до конца февраля 2021-го в страну завезут первые 700 тыс. доз Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины по цене 504 грн за дозу. Для украинцев прививка будет бесплатной.

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Фото: depositphotos.com

3. AstraZeneca – вторая по востребованности в мире вакцина, используется уже в больше чем 40 странах. Это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцина разрешена для использования в Европейском Союзе, Бразилии, Аргентине, Великобритании, Мексике и других странах. Эффективность вакцины, по утверждению компании-разработчика, составляет 82%.

AstraZeneca менее требовательна, чем другие вакцины, к температуре и может храниться при +2+8 С0.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млр доз AstraZeneca / Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. По словам министра Степанова, в ближайшее время должны прибыть первые 500 тыс. доз.

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Фото: depositphotos.com

4. Novavax – разработка одноименной американской фармацевтической компании. Вакцина находится на третьей, финальной, стадии клинических испытаний и планирует подавать документы в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для утверждения экстренного использования в первом квартале 2021 года.

Предварительно заявленная эффективность этой вакцина составляет 89%.

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Фото: depositphotos.com

"Наше государство продолжает активные переговоры со всеми надежными производителями, чтобы увеличить доступ украинцев к эффективной и безопасной вакцине", – говорится на профильном сайте МОЗ.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев. По словам министра Степанова, на вакцинацию в госбюджете на 2021 год предусмотрено 3,9 млрд грн.

Как Украина получит вакцины

На данный момент существует несколько способов:

1. В рамках COVAX – общемировой инициативы, возглавляемой Всемирной организацией здравоохранения, альянсом ряда частных и правительственных организаций по вакцинам Gavi и Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям CEPI. Цель COVAX – обеспечить доступными вакцинами страны с низким и средним уровнями дохода.

Страны, которые не могут позволить себе вакцины, получат их бесплатно через специальный фонд. Те, кто смогут, заплатят, но идея в том, чтобы получить вакцину по меньшей цене, чем закупка вакцин у производителей напрямую.

Поставки по программе СOVAX запланированы на конец февраля. В рамках этой инициативы Украина может бесплатно получить вакцины для 8 млн человек.

2. Прямые закупки у компаний-производителей вакцины за средства государственного бюджета.

3. Закупки вакцины за средства международных доноров и других структур, программ Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.

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Фото: ЕРА

Кто первым получит вакцину

Согласно очередности, опубликованной на сайте Минздрава, вакцинация в Украине будет разделена на несколько этапов:

Первыми вакцину получат люди с сверхвысоким риском инфицирования и тяжелого течения коронавирусной болезни, а также тех, чья работа критически важна в условиях пандемии.

В частности речь о медицинских работниках и персонале учреждений здравоохранения, где оказывают стационарную помощь больным COVID-19. Таких людей в государстве насчитывается 367 тыс.

На первом этапе вакцинацию будут проводить мобильные бригады по иммунизации.

Второй этап вакцинации предполагает защиту для медработников и персонала всех учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным. Также вакцину получат постояльцы домов престарелых и персонал этих заведений.

На этом этапе можно будет вакцинироваться с помощью сети первичной медицинской помощи и мобильных бригад по иммунизации.

По предварительным подсчетам, в данном случае вакцина понадобится 3 млн человек.

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Фото: ЕРА

На третьем этапе предусмотрена вакцинация людей с высоким риском инфицирования и развития коронавирусной болезни, а также тех, кто поддерживает безопасность и жизнедеятельность государства. Например, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, военнослужащих и так далее.

На этом этапе тоже можно будет вакцинироваться с помощью сети первичной медицинской помощи и мобильных бригад по иммунизации.

Третий этап предполагает вакцинацию почти 7 млн человек.

Четвертый этап также предполагает вакцинацию людей с повышенным риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто поддерживает безопасность и жизнедеятельность государства. Кроме того, предусмотрена процедура вакцинации для украинских граждан на временно оккупированных территориях. На этом этапе в том числе будут вакцинированы, в частности, сотрудники мест лишения свободы и/или следственных изоляторов, а также граждане, отбывающих наказание.

На этом этапе тоже можно будет вакцинироваться с помощью сети первичной медицинской помощи и мобильных бригад по иммунизации.

На четвертом этапе обещают вакцинировать около 11 млн граждан.

На финальном, пятом этапе, будет вакцинирована та категория взрослого населения, которая не вошла в предыдущие четыре этапа. При наличии достаточного количества вакцины этот этап может проходить одновременно с предыдущими.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, ВОЗ, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, BioNTech, Pfizer
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