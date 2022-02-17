Администрация Зеленского всегда опаздывает в принятии решений – Аваков

Ведущая программы Алеся Бацман спросила, адекватно ли Зеленский реагирует на опасность, и напомнила, что сначала президент четыре месяца отрицал факт возможной агрессии РФ, а потом запустил объединительный флешмоб.
Аваков напомнил, что 22 января в Украине отмечали День соборности (представители оппозиции в этом году в День соборности призывали к единству все политические силы).
"День соборности – день, когда надо было говорить об этом [единстве], и оппозиция в тот момент об этом говорила. Зеленский говорил в тот момент, что мы находимся под атакой западных СМИ, Арахамия договорился до того, что западные СМИ – хуже Скабеевой и "друга" Гордона Соловьева, "мы устали от Запада"... Эти все фразы создают атмосферу, в которой нам очень трудно маневрировать", – заявил Аваков.
Он сказал, что в нынешней ситуации оппозиция и власть должны меньше говорить друг о друге "скабрезных шуточек", а больше делать.
"В этой связи я считаю, что администрация Владимира Зеленского постоянно опаздывает в принятых решениях. Почему? Потому что там не работает то количество профессионалов, которое хотелось бы, чтобы там работали. Огромное количество профессиональных людей находится за бортом госструктуры, потому что думают не всегда так, как Зеленский, и не всегда так, как ему приятно. Мне, может быть, тоже иногда неприятно, когда мне говорят, что я слишком широк в талии. Но это факт и нужно его принять и потом принимать какие-то меры, чтобы я был юн и красив, как Алеся. То же и с государством. Зеленский должен принять, что профессионалов нужно вернуть в государство, нужно пригласить всех лучших по направлениям, и никто не откажется", – добавил экс-глава МВД.
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.