Администрация Зеленского всегда опаздывает в принятии решений – Аваков

Ведущая программы Алеся Бацман спросила, адекватно ли Зеленский реагирует на опасность, и напомнила, что сначала президент четыре месяца отрицал факт возможной агрессии РФ, а потом запустил объединительный флешмоб.

Аваков напомнил, что 22 января в Украине отмечали День соборности (представители оппозиции в этом году в День соборности призывали к единству все политические силы).

"День соборности – день, когда надо было говорить об этом [единстве], и оппозиция в тот момент об этом говорила. Зеленский говорил в тот момент, что мы находимся под атакой западных СМИ, Арахамия договорился до того, что западные СМИ – хуже Скабеевой и "друга" Гордона Соловьева, "мы устали от Запада"... Эти все фразы создают атмосферу, в которой нам очень трудно маневрировать", – заявил Аваков.

Он сказал, что в нынешней ситуации оппозиция и власть должны меньше говорить друг о друге "скабрезных шуточек", а больше делать.

"В этой связи я считаю, что администрация Владимира Зеленского постоянно опаздывает в принятых решениях. Почему? Потому что там не работает то количество профессионалов, которое хотелось бы, чтобы там работали. Огромное количество профессиональных людей находится за бортом госструктуры, потому что думают не всегда так, как Зеленский, и не всегда так, как ему приятно. Мне, может быть, тоже иногда неприятно, когда мне говорят, что я слишком широк в талии. Но это факт и нужно его принять и потом принимать какие-то меры, чтобы я был юн и красив, как Алеся. То же и с государством. Зеленский должен принять, что профессионалов нужно вернуть в государство, нужно пригласить всех лучших по направлениям, и никто не откажется", – добавил экс-глава МВД.

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