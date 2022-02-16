Арахамия обвинил CNN, Bloomberg и WSJ в публикации фейков "хуже Скабеевой и Соловьева"

Арахамия: Когда кто-то принимает решение подвинуть посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов Фото: sluga-narodu.com

Работу этих иностранных СМИ он сравнил с работой российских телеведущих-пропагандистов Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева.

"Я думаю, когда через две-три недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие, очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал Арахамия.

По его мнению, в мире в данный момент "идут попытки сделать новый договор коллективной безопасности", а Украина является лишь площадкой для переговоров.

"Начались неконтролируемые политические волны, продолжаются электоральные циклы, переизбирается президент Франции Эммануэль Макрон, промежуточные выборы в США. Здесь и политика, и геополитика. Украина всегда была транзитной страной, а здесь мы все эти проблемы абсорбировали", – отметил нардеп.

Он также сказал, что публикация в СМИ информации об угрозе нового вторжения российской армии "стоит стране $2−3 млрд каждый месяц".

"Мы не можем брать в долг на зарубежных рынках, потому что там просто безумные ставки. Многие экспортеры отказываются. Мы каждый день считаем потери экономики и потом через МИД распространяем эту информацию к партнерам. Когда кто-то принимает решение подвинуть посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов", – заявил политик.