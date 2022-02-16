Арахамия обвинил CNN, Bloomberg и WSJ в публикации фейков "хуже Скабеевой и Соловьева"

Работу этих иностранных СМИ он сравнил с работой российских телеведущих-пропагандистов Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева.
"Я думаю, когда через две-три недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие, очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал Арахамия.
По его мнению, в мире в данный момент "идут попытки сделать новый договор коллективной безопасности", а Украина является лишь площадкой для переговоров.
"Начались неконтролируемые политические волны, продолжаются электоральные циклы, переизбирается президент Франции Эммануэль Макрон, промежуточные выборы в США. Здесь и политика, и геополитика. Украина всегда была транзитной страной, а здесь мы все эти проблемы абсорбировали", – отметил нардеп.
Он также сказал, что публикация в СМИ информации об угрозе нового вторжения российской армии "стоит стране $2−3 млрд каждый месяц".
"Мы не можем брать в долг на зарубежных рынках, потому что там просто безумные ставки. Многие экспортеры отказываются. Мы каждый день считаем потери экономики и потом через МИД распространяем эту информацию к партнерам. Когда кто-то принимает решение подвинуть посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов", – заявил политик.
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.
В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.