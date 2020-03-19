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Антон Геращенко
Антон Геращенко

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины.


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Санитарная служба будет сообщать полиции о каждом случае инфицирования коронавирусом, чтобы предотвратить нарушение карантина этими лицами

Последние новости с фронта борьбы с коронавирусом.

Вчера вместе с главой Национальной полиции Игорем Клименко и первым заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко провели всеукраинский селектор, цель которого была – сплотить силы полиции и восстановленной санитарно-эпидемиологической службы в деле борьбы с особо опасной инфекцией.

Во время совещания была согласована процедура взаимодействия между санитарными врачами и начальниками областных управлений полиции по выявлению и сопровождению всех случаев заболевания и подозрений на заболевание COVID-19.

Санитарная служба будет официально сообщать полиции о каждом случае инфицирования, предписание и метод изоляции инфицированного (госпитализация или самоизоляция) для того, чтобы полиция могла оперативно реагировать на возможное нарушение режима карантина такими лицами.

Напомню, что согласно ст. 43-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение карантина – выход из-под установленной по решению врача самоизоляции инфицированного или обсервации подозреваемого на инфицирование – предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн.

Полиция также будет помогать санитарным врачам устанавливать круг связей инфицированного лица для наиболее полного выполнения карантинных требований согласно закону о защите населения от инфекционных болезней.

Фото: Антон Геращенко / Facebook
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Кроме того, мы проинформировали личный состав полиции и санитарной службы о договоренности с операторами сотовой связи про оповещение всех лиц, которые приехали в Украину с 1 марта из стран повышенного эпидемического риска – всех стран ЕС, Китая, Ирана – о том, что им нужно безотлагательно, при первых симптомах болезни, похожей на ОРВИ, самоизолироваться и по телефону горячей линии Минздрава сообщать о риске заболевания.

В таком случае мы сможем снизить риск заболевания и сохранить жизнь и здоровье миллионам украинцев. Опасность рядом и ее нельзя недооценивать!

Так, только вчера были установлены 50 человек, контактировавшие с [заразившимся коронавирусом] народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается.

Пока что ситуация в Украине остается контролируемой по сравнению с чудовищным уровнем распространения и смертности от COVID-19 в Китае и странах ЕС.

Держимся и будьте здоровы!

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: полиция, Антон Геращенко, Минздрав, коронавирус
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