"Штурм Капитолия" напоминает "поджог Рейхстага" 1933 года, который Гитлер использовал для установления в Германии нацистской диктатуры

Происходящее в течение последних месяцев в США с каждым днем все более напоминает то, что происходило в Германии ровно 88 лет тому назад, в 1932–33 годах. А так называемый "штурм Капитолия" 6 января 2021 года все более приобретает характерные черты поджога германского Рейхстага 27 февраля 1933 года.

Прежде чем разбирать суть и возможные последствия "штурма Капитолия", следует ответить на несколько часто задаваемых в последнее время вопросов.

1. Вопрос: Кто победил на выборах президента США 3 ноября 2020 года?

Ответ: Неизвестно.

Если результаты голосования 3 ноября подводились бы по принципу "один человек – один голос", то победу на них почти наверняка одержал бы Джо Байден. Поскольку же результаты выборов в США определяются по числу голосов делегатов коллегии выборщиков, избранных по индивидуальным штатам, в некоторых из которых итоги выборов подверглись оспариванию, то число выборщиков каждого кандидата в настоящее время неизвестно.

2. Вопрос: Какая часть американцев не признает прошедшие выборы честными?



Ответ: Примерно 40% общего числа избирателей, в том числе 72% республиканцев.

Такое число граждан страны, считающих прошедшее голосование нечестным, при близких у кандидатов официальных результатах и существующем в обществе накале политических страстей, безусловно является достаточным для осуществления как предусмотренных, так и не предусмотренных законодательством мер с тем, чтобы ликвидировать основания для каких-либо сомнений в качестве избирательной системы. Сохранение со стороны граждан США доверия к избирательной, судебной, политической системам страны является вопросом, несопоставимо более важным, чем определение конкретного победителя президентских выборов 2020 года.

3. Вопрос: Выполнила ли судебная система США роль независимого арбитра в определении качества президентских выборов?



Ответ: Нет.

Принципиальную конституционную ошибку совершил Верховный суд США, отказавшись рассматривать по существу вопрос об изменении правил проведения голосования (голосование по почте) в некоторых штатах, итогом которого стало незначительное опережение в них по числу голосов Байдена над Трампом. Если Верховный суд рассмотрел бы этот вопрос по существу и на основании такого рассмотрения принял бы решение о законности произошедшего изменения правил и, следовательно, узаконил бы победу Байдена в спорных штатах, то правовые ресурсы проверки качества выборов были бы исчерпаны. Однако поскольку эти ресурсы не были востребованы, то сомнения, имевшиеся у граждан США и независимых наблюдателей, не только не были развеяны, но и были серьезно усилены. Они были еще более усугублены заявлениями ряда демократов, что в дальнейшем голосование по почте применяться больше не будет.

4. Вопрос: Выполнила ли политическая система США роль независимого арбитра в определении качества президентских выборов?

Ответ: Нет.

Принципиальную политическую ошибку совершил Конгресс США, отказавшись создавать на паритетных началах с равным участием представителей Республиканской и Демократической партий комиссию по проверке качества голосования в спорных штатах. Если Конгресс создал бы такую комиссию, которая рассмотрела бы этот вопрос по существу и на основании такого рассмотрения приняла бы решение об обоснованности результатов голосования в спорных штатах, то политические ресурсы проверки качества выборов на уровне Конгресса были бы исчерпаны. Однако поскольку эти ресурсы не были востребованы, то сомнения, имевшиеся у граждан США и независимых наблюдателей, не только не были развеяны, но и были серьезно усилены. Сложилось впечатление, что Демпартии гораздо важнее добиться победы любой ценой.

5. Вопрос: Какие ресурсы остаются у граждан в том случае, если правовая и политическая системы не способны ответить на общественные вызовы?

Ответ: Право на петицию, на демонстрацию, на протест.

Именно это право было реализовано гражданами США в ходе манифестаций 6 января 2021 года, когда число их участников в Вашингтоне превысило 1 млн человек.

6. Вопрос: Какие ресурсы остаются у граждан в том случае, если правовая и политическая системы отказываются отвечать на общественные вызовы?

Ответ: Право на замену такого политического режима.

Исчерпывающее описание этого права содержится в каноническом тексте Декларации независимости США: "...весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели использовать свое право упразднять правительственные формы, ставшие для них привычными. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа".

В ходе событий 6 января граждане США не только не реализовали это право, но и даже не пытались его реализовать. Распространяемые утверждения, будто бы 6 января в США готовился государственный переворот, не соответствуют действительности.

7. Вопрос: Призывал ли президент Трамп – либо в своей речи около Белого дома 6 января, либо в какое-либо другое время – к "штурму Капитолия", к "захвату Конгресса" или любым иным насильственным действиям?

Ответ: Нет.

Подобного рода утверждения, распространяемые оппонентами Трампа, не соответствуют действительности.

8. Вопрос: Имеют ли граждане право проводить демонстрации около здания национального парламента (например, у Капитолия, в котором размещается Конгресс США)?

Ответ: Безусловно, да.

9. Вопрос: Имеют ли граждане право входить в здание национального парламента (например, в Капитолий, в котором размещается Конгресс США)?

Ответ: Безусловно, да.

До 6 января 2021 года такого вопроса в принципе не возникало. Как американские, так и иностранные граждане регулярно посещали Капитолий и другие помещения Конгресса США фактически без ограничений (здания, в которых расположены офисы конгрессменов и сенаторов – даже без предъявления удостоверения личности).

10. Вопрос: Нарушили ли манифестанты, вошедшие в здание Капитолия 6 января, внутренние правила Капитолия по входу в помещения, занимаемые Конгрессом США?

Ответ: Безусловно, да.

11. Вопрос: Нарушили ли манифестанты, вошедшие в здание Капитолия 6 января, конституцию США?

Ответ: Безусловно, нет.

12. Вопрос: Имеются ли аналогичные случаи захвата здания парламента (проникновения в здание парламента) в других странах лицами, протестовавшими против официальных результатов оспариваемых выборов?

Ответ: Да.

В последние два десятилетия произошло несколько захватов зданий парламентов (проникновения в такие здания) лицами, оспаривавшими официальные итоги президентских или парламентских выборов:

Югославия, 5 октября 2000 года – Бульдозерная революция;

Грузия, 22 ноября 2003 года – Революция Роз;

Киргизия, 24 марта 2005 года – Тюльпановая революция;

Молдова, 7 апреля 2009 года – Сиреневая революция;

Киргизия, 6 апреля 2010 года – Дынная революция;

Молдова, 20 января 2016 года – Хризантемовая революция.

В большинстве этих случаев после таких захватов действовавшие в этих странах власти (избирательные комиссии, верховные/конституционные суды, парламенты, президенты) либо "уточняли" первоначальные результаты выборов, либо назначали новые выборы, либо назначали новое голосование второго тура выборов, как это произошло, например, в ходе Оранжевой революции в Украине 26 декабря 2004 года. По отношению к этим случаям в настоящее время существует консенсус, что первоначально объявленные результаты выборов в этих случаях были сфальсифицированы. Ни один из этих случаев захвата зданий парламентов манифестантами не признавался и не признается криминальным актом или признаком (актом) государственного переворота.

13. Вопрос: Имеются ли случаи отказа со стороны действовавших властей в других странах в проведении расследования фактов фальсификации/искажений оспариваемых результатов голосования, несмотря на массовые протесты граждан?

Ответ: Да.

Вот некоторые из таких случаев:

Беларусь – 2006, 2010, 2015 годы, август 2020 – январь 2021 года;

Иран – июнь 2009 года;

Азербайджан – 2011 года;

Россия – 2011-2012 года;

Венесуэла – 2018-2019 года;

Казахстан – июнь 2019 года.

Во всех этих странах власть находится у авторитарных диктатур, главной целью которых является удержание этими режимами государственной власти безотносительно к фактическим результатам голосования граждан.

Теперь к этому списку стран, руководство которых отказывается от расследования оспариваемых официальных результатов выборов и назначения новых выборов, добавились США в ноябре 2020 – январе 2021 года.

14. Вопрос: Применяли ли манифестанты в Вашингтоне 6 января оружие против полицейских/своих оппонентов 6 января?

Ответ: Нет.

Доклады полицейских чиновников Вашингтона недвусмысленны – не зарегистрировано ни одного случая применения манифестантами против их оппонентов/полицейских огнестрельного или холодного оружия.

15. Вопрос: Применяла ли полиция оружие против манифестантов 6 января?

Ответ: Да.

В результате прицельного огня на поражение сотрудником охраны Капитолия была убита Эшли Баббит, 35-летний ветеран ВВС США. Всего со стороны манифестантов погибло четыре человека. Со стороны полицейских погиб один человек (от удара огнетушителем).

16. Вопрос: Сопоставим ли уровень насилия в ходе манифестации в Вашингтоне 6 января с уровнем насилия в ходе погромов, устроенных летом-осенью 2020 года членами BLM и Antifa?



Ответ: Безусловно, нет.

Источник: Aillarionov / Livejournal

Число убийств, нападений с отягчающими обстоятельствами и нападений с применением огнестрельного оружия начиная с конца мая 2020 года (начало погромов BLM и Antifa) значительно выросло по сравнению с соответствующими периодами предыдущего года.

Источник: Aillarionov / Livejournal

Уровень убийств по сравнению с летом и осенью 2019 года увеличился: летом 2020 года – на 42%, осенью 2020 г. – на 34%. В 21 городе США, предоставившем данные об убийствах летом и осенью 2020 года, было совершено на 610 убийств больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Источник: Aillarionov / Livejournal

17. Вопрос: Реализовались ли прогнозы наблюдателей, предсказывавших после президентских выборов 2016 года, что избранный президентом Трамп уничтожит ключевые политические и правовые институты США?

Ответ: Нет, они провалились.

В ходе своего срока Трамп действовал либо в пределах своих конституционных полномочий, либо – в тех случаях, когда он, по мнению судебной системы или Конгресса США, выходил за них, суды и Конгресс США принимали решения, блокировавшие такие решения Трампа.

18. Вопрос: Произошло ли в последнее время разрушение ключевых политических и правовых институтов США?

Ответ: Безусловно, да.

В течение последних месяцев перестала действовать первая поправка к Конституции США в части свободы слова.

В последние месяцы – спорадически, а с 6 января – на постоянной основе руководство информационных платформ Twitter, Facebook, Instagram ввело цензуру, добавив к заблокированным десяткам тысяч аккаунтов разных лиц аккаунты президента Трампа.

В ноябре 2020-го – январе 2021 года в результате внедрения голосования по почте нанесен непоправимый ущерб целостности и честности избирательной системы США, не вызывавшей ранее серьезных сомнений.

В январе 2021 года перестала действовать первая поправка к конституции США в части свободы собраний – решением мэра Вашингтона Мюриэла Баузера (представителя Демпартии) в городе введен комендантский час на 15 суток, район Капитолия огорожен бетонными блоками, чуть ли не каждый перекресток в центре города патрулируется полицейскими.

В течение последних месяцев развернута беспрецедентная кампания по отмене второй поправки к конституции США – права на ношение оружия.

19. Вопрос: Кто сегодня разрушает ключевые политические и правовые институты США?



Ответ: Руководство Демпартии США, стремящееся установить в стране свое монопольное господство.

20. Вопрос: Для чего Демпартии США необходимо установить в стране свое монопольное господство?

Ответ: Для реализации неоднократно провозглашенных Джо Байденом, Камалой Харрис, BLM программ радикального социализма, черного расизма, зеленого тоталитаризма.

А теперь несколько слов – об спецоперации "Ловушка" 6 января.

Подготовка ловушки.

4 января мэр Вашингтона Баузер заявила, что для патрулирования города во время ожидавшихся манифестаций 4–6 января она привлекает национальную гвардию. При этом было объявлено, что из 340 привлеченных сотрудников на улицах будут находиться только 115 человек, причем ни одного из них – в местах проведения манифестаций на территории Национального Молла и в районе Капитолия. Для сравнения: буквально в первые же дни погромов BLM в начале июня 2020 года в Вашингтон было направлено 1900 национальных гвардейцев, число которых затем было еще увеличено. Эти заявления сразу же запахли провокацией – возникло подозрение, что мэрия Вашингтона намеренно создает впечатление исключительной слабости правоохранительных сил и их полного отсутствия именно там, где ожидалось скопление большого числа людей.

Слухи.

Подозрения усилились 5 января, когда сторонники Демпартии стали распространять слухи о неизбежном кровопролитии, которое обязательно должно было случиться на следующий день. Автору этих строк сообщили об этом сразу несколько человек, регулярно контактирующих с демократами. Это казалось весьма странным на фоне предыдущих подобных событий, в которых столкновения – если они происходили, то случались внезапно, когда заранее, тем более за сутки, никто не знал и тем более не предупреждал ни о возможном, ни о тем более неизбежном кровопролитии.

6 января в протестах в Вашингтоне приняли участие более 1 млн человек. Манифестанты заняли значительную часть центра города. Практически везде шествия и митинги проходили без насилия. Они были мирными даже тогда, когда демонстративно мелкие группки членов BLM намеренно пытались провоцировать многократно превышавших их по численности участников протестов, как, например, на Пенсильвания-авеню, чему непосредственным свидетелем стал и автор этих строк.

Провоцирование.

Трое BLMщиков вызывающе размахивали своим флагом (за срыв которого с африканской церкви накануне был арестован лидер Proud Boys) и выкрикивали оскорбления в адрес проходивших мимо них десятков тысяч протестующих. Те же сдержанно отвечали им "Присоединяйтесь к нам!" и настойчиво повторяли своим коллегам: "Только без насилия! Не трогайте их! Они только и хотят драки!"

Ловушка.

Единственное место, где было применено насилие, – это задняя (по отношению к манифестации с миллионом участников), то есть восточная, сторона Капитолия, к которой приблизились несколько десятков хорошо экипированных и решительно настроенных лиц.

Полиция Конгресса не оказала им сопротивления и быстро отошла в здание. Хотя двери Капитолия были закрыты на замок, за многими из них не оказалось никакой охраны. Что позволило этим активным бойцам взломать несколько из них, разбить стекла и беспрепятственно проникнуть в здание, в котором их передвижениям поначалу никто не препятствовал.

Дальнейшее хорошо известно.

Ловушка захлопнулась.

"Штурм Капитолия" 6 января 2021 года напоминает: по примененному методу – так называемый "штурм Дома правительства" в Минске 19 декабря 2010 года, провокацию спецслужб, использованную Лукашенко для разгрома белорусской оппозиции, а по реализуемому замыслу – "поджог Рейхстага" 27 февраля 1933 года, использованный Гитлером для установления в Германии нацистской диктатуры.

Источник: Андрей Илларионов / LiveJournal