К выборам в США готовятся так, будто снимают новую часть "Судного дня". Население информационно перегретое и идеологически поляризованное

Выборы президента США: диспозиция сторон.

По состоянию на сегодня общенациональная социология в США дает следующие рейтинги: Джо Байден – 52%, Дональд Трамп – 44%.

Если смотреть другие данные, везде лидирует Джо Байден, варьируется лишь разрыв между ними: от 4% до 10% в зависимости от социологических исследований.

Математически побеждает Джо Байден. В реальности, разумеется, все может сложиться иначе. Если смотреть на раскладку по штатам, фактически решать все будут колеблющиеся штаты.

В большинстве штатов лидирует Джо Байден, включая некоторые из тех, которые четыре года назад взял Дональд Трамп в схватке с Хиллари Клинтон: Аризона, Флорида, Мичиган, Висконсин и Пенсильвания.

Дональд Трамп сохраняет лидерство в Огайо, Северной Каролине, Джорджии, Айове и вроде как в Техасе – это все штаты, в которых в 2016 году Трамп одержал уверенную победу (более 4 процентных пунктов отрыва).

Для обоих кандидатов проблема состоит в том, что их позиции в этих штатах неустойчивые. Разрыв между ними минимальный, а в некоторых случаях – и вовсе пограничный. Например, в штате Джорджия Трамп имеет перевес всего лишь 0,2%, а в штате Аризона Байден лидирует с отрывом в 0,9%.

Если считать по голосам выборщиков на основе социологии, то тут лидерство тоже у Байдена, который "железно" берет 215 голосов против 125 у Трампа. При этом 197 голосов выборщиков считаются неопределившимися. Для победы надо собрать минимум 270.

Почти 100 млн человек уже проголосовали на выборах по почте. Это 40% от общего числа избирателей и является историческим рекордом. Голосование по почте добавит остроты в эти выборы. Трамп уже заявил, что дожидаться подсчета этих бюллетеней не будет и объявит победу досрочно.

В целом если сравнивать позиции кандидатов, я склоняюсь к тому, что у Дональда Трампа позиции более рыхлые и неустойчивые, нежели у Джо Байдена. Конечно, все это предварительно и стоит дождаться начала подсчета голосов уже этой ночью.

К самим выборам в США готовятся так, будто бы снимают новую часть "Судного дня".

Владельцы магазинов заколачивают окна и двери, ставят замки, камеры и нанимают охрану. С полок магазинов в отдельных штатах сгребают подчистую оружие и боеприпасы, запасаясь, как перед днем апокалипсиса.

В штате Орегон введен режим ЧП в связи со всплеском протестов в Портленде. К Чикаго подогнали военную технику. Около тысячи бойцов Нацгвардии развернули в штате Массачусетс. Еще 600 бойцов сформировали спецотряд в Алабаме и Аризоне, готовый подавлять массовые погромы и демонстрации.

Население информационно перегретое, политически наэлектризованное и идеологически поляризованное, страсти бушуют огромные, все уверены, что результат выборов вызовет политический кризис и народные волнения.

Некоторые итоги выборов я уже наперед могу вынести:

1. Победивший на выборах, вне зависимости от кандидатуры, будет президентом лишь половины населения США, учитывая глубочайший раскол между двумя лагерями. А это тень на легитимность и восприятие президента в глазах населения.

2. Вне зависимости от исхода выборов, США будут и далее проваливаться во внутреннюю повестку, а значит, надо перестать тешить себя иллюзиями, что после выборов они резко займутся проблемами других стран, особенно Украины.

3. Думаю, что выборы станут еще одним вызовом американской политической системе, особенно если результат будет спорным и неоднозначным.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора