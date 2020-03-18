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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Что власть сделала, чтобы люди сидели дома? Неужели вы думаете, что люди штурмуют маршрутки просто потому, что им так хочется заразиться?

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Удивление президента и правительства, почему это граждане, включая пенсионеров из группы риска, выходят из дома, почему набиваются в маршрутки, почему требуют открыть метро, напоминает хрестоматийное удивление Марии-Антуанетты, почему это голодные не едят пирожные вместо хлеба.

Удивлять должно, как это пенсионеры выживают на 1500 грн пенсии. А почему пенсионеры, о которых некому позаботиться, ездят по городу, продолжают ходить на работу и ездят в транспорте, удивлять не должно. Вы разве обеспечили подвоз людям питания, лекарств, обеспечили бесплатными жилищно-коммунальными услугами?

А почему не удивляет, что государство не обеспечило подачу на маршруты дополнительного наземного транспорта, принимая решение о закрытии метро? А почему не удивляет, что вместо дополнительных автобусов после закрытия метро, наоборот, число маршруток сократилось, не все водители решили рисковать?

Люди перестанут ездить, если закрыть всю экономику. Вы готовы к этому? Вы накопили резервы, готовы к кризису и схлопыванию налоговых поступлений?

Да любой пенсионер согласился бы заказать пиццу себе домой вместо того, чтобы переться в переполненную доверху маршрутку, – сидели бы дома, без сомнений. Вот только за чей счет? Сидеть дома на самоизоляции и не ездить в маршрутках могут те, у кого достаточный запас денег, чтобы не работать, чтобы заказывать себе все необходимое курьерами, оплачивать счета, те, у кого есть машина съездить решить какие-то неотложные проблемы. А приезжие, которым надо за съемную квартиру платить?

А почему не удивляет, что в государстве в Госрезерве на случай чрезвычайных ситуаций нет необходимых запасов, хотя этого требуют все планы?

Карантин выполняется в Евросоюзе только потому, что он обеспечен и подготовлен государством! Не просто дается приказ, а государство дает ресурсы и организовывает исполнение своих решений. И там государство обеспечило уровень доходов граждан в разы выше, чем в Украине, людям легче пережить внезапный кризис. К сожалению, страной руководят те, кто считает: достаточно что-то приказать, а как и кем и за счет чего это будет исполняться, думать и нести ответственность необязательно.

Вы издали приказы не для того, чтобы решить проблему, а чтобы снять с себя ответственность за жизни и за последствия эпидемии. И теперь киваете на "неразумный" народ, мол, чего они такие недисциплинированные и не сидят дома? Но что вы сделали, чтобы люди сидели дома в реальности? Неужели вы думаете, что, просматривая новости о коронавирусе, люди штурмуют маршрутки просто потому, что им так хочется заразиться? Зачем вы там нужны в кабинетах, если не умеете организовывать исполнение своих же распоряжений? Ответственность за людей, которые набиваются в маршрутки, в большей степени на вас, а не на них.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, эпидемия, экономика, Юрий Бутусов, коронавирус
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