ГОРДОН
 
 
Лилия Шевцова
Лилия Шевцова

Российский политолог.


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Америка начала игнорировать Россию. А для РФ диалог либо конфронтация с США – это системный фактор существования российского государства

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God Bless America!

Боже, благослови Америку! Эти слова должны стать мантрой российского правящего класса. Речь идет об Америке как "скрепе" российской системы. Звучит как парадокс. Но оказывается реальностью.

Реальность эта такова: соотнесение Россией себя с США, взгляд российской элиты на мир через призму отношений с Вашингтоном, взаимное с Америкой сдерживание друг друга воспроизводят великодержавный статус России. А этот статус – хребет российского самодержавия.

Горькая ирония в том, что великая западная демократия, не сумев облегчить трансформацию России, неожиданно для себя облегчила возврат России к роли своего оппонента. Причем российская система умело использует в своих нуждах как диалог с Америкой, так и конфронтацию с ней.

Кремль опасается (и правильно!) легитимировать державность через демонстрацию мачизма Китаю. Это было бы самоубийственно. Мало ли как поведут себя в ответ китайские товарищи. А если так, как они себя вели на Даманском в 1969 году?

Самоутверждаться через устрашение соседей выглядит как стрельба по воробьям. Для убедительной демонстрации собственной мощи Кремлю нужна игра с самой могущественной силой. Но с такой силой, которая бы держала себя в рамках ответственного поведения и игнорировала наши шалости.

Однако остроумное изобретение – использовать оппонента в качестве адреналина – грозит оказаться в мусорной корзине. Америка устала. Америка хочет отдохнуть и сбросить с себя обязательства, которые она набрала. Но в этом случае нет смысла в производстве российского "веймарского синдрома" и нытье по поводу американского гегемонизма. А чем тогда возбуждать себя и оправдывать стремление к реваншу и поиску "пятой колонны", работающей на ЦРУ?!

Между тем геополитика не терпит пустоты. Освобождающееся место Америки Россия заполнить не может. Но готова ли Россия к возвышению Китая? А как Россия справится с региональными гегемонами типа отвязавшейся Турции, уже не опасающимися окрика из Вашингтона?

Но самое гадкое – это то, что Америка начала игнорировать Россию. Вашингтон даже не отвечает на российские инициативы! Вместо американо-российской биполярности начинается танго Америки и Китая. России остается умерить аппетиты и удовлетворять себя в лучшем случае отношениями с Германией и Францией. Почти самоубийство!

Разрушается последняя опора, поддерживавшая державность России через взаимное сдерживание с Америкой – режим контроля за вооружениями. А с ним завершается бесконечный диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, массирующий самолюбие российской элиты.

Правда, в Америке сохранилось влиятельное лобби, которое посвятило свою жизнь отношениям с Россией. Это лобби пытается вернуть России роль основной для Америки угрозы. Одни его представители полагают, что с Россией нужно говорить и этот разговор спасет мир от ядерного апокалипсиса. Другие говорят, что Россию нужно санкционировать и требовать от нее играть по правилам. Но и те и другие, рассматривая Россию как ключевой вызов, поддерживают державный статус России. Но смогут ли они вернуть Америку к роли российской "скрепы"?

Сам президент Путин понимает значение США для российской державности. Именно поэтому он не устает предлагать Америке возобновление диалога. Давайте сядем за стол, предлагает Путин. Давайте будем говорить о бизнесе. Давайте примем гарантии невмешательства во внутренние дела друг друга. Давайте начнем сотрудничество в сфере информационной безопасности. Ау, Америка, отзовись! Но в ответ тишина.

Эти призывы Кремля вряд ли продиктованы ощущением слабости. Нынешняя Америка не создает впечатления мощи и готовности ее использовать. Речь идет о попытке Кремля не потерять самое драгоценное – свою державную роль, которую Москва воспроизводит через отношения с Америкой.

Причем создается впечатление, что Путин больше надеется на демократов и приход президента Байдена, полагая, что тот вернется в режим двустороннего контроля за вооружениями. Словом, к российско-американскому танго.

Конечно, Кремль не заинтересован в возврате Америки к мессианизму и попыткам восстановить роль мирового гегемона. Но вряд ли Москва хочет, чтобы Америка ушла в свою раковину. Ведь в этом случае выиграет Поднебесная. Либо начнется мировой "парк юрского периода". Или я заблуждаюсь относительно кремлевской дальновидности?!

Напоследок еще один парадокс: мир перестает быть америкоцентричным; но Россия остается америкоцентричной страной. Привычка ли, традиция, механизм осуществления интересов, менталитет политической элиты, страх поколебать жесткость модели – неважно. Диалог с Америкой либо конфронтация с Америкой (скорее, то и другое) остаются системным фактором существования российского государства. Для того чтобы он работал, Россия должна оставаться для Америки важнейшим геополитическим вызовом. Но не объектом унизительного игнорирования!

Так что: "Боже, благослови Америку".

Источник: Лилия Шевцова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Китай, Джо Байден, Лилия Шевцова
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