Сафронову – честного и открытого суда. Всем журналистам – свободной работы, а не репрессий. Нормального будущего без этого не будет

Несколько абзацев про то, для чего нужны журналисты.

В декабре прошлого года журналистка Катерина Гордеева опубликовала текст про пятилетнюю девочку С.

Девочка родилась в элитном московском роддоме недоношенной, но здоровой; родители – очень странные люди – посчитали, что она чем-то серьезно больна и оставили С. в больнице. Не лечиться, лечить ее было не от чего, а просто жить под наблюдением персональной няни.

Каждый месяц такой жизни обходился родителям примерно в 1 млн руб., но деньги у них были. Пять лет девочка С. не покидала стен клиники. Пока другие дети ходили на секции, общались с ровесниками и исследовали жизнь, ее жизнь ограничивалась больничным забором.

Руководство больницы пыталось объяснить, что ребенку тут не место, но получалось не очень успешно – да и оплата поступала исправно. Про девочку С. знали многие, они сердились, охали, но ничего не меняли. Журналистка Катерина Гордеева изменила все. После ее текста на девочку С. обратила внимание служба опеки, завертелась судебная движуха. Спустя несколько месяцев родителей ограничили в правах, девочку удалось вытащить из люксовой тюряги и передать в приемную семью. Девочка С. привыкает, но уже полна новых впечатлений: недавно впервые увидела живую собаку.

Это один из многих примеров, который напоминает: смысл работы журналистов (не всех, но многих) – в том, чтобы решать проблемы людей. Да, часто это проблема безделья: развлечь, отвлечь, увлечь, сделать культурную инъекцию. Но часто – проблемы если не жизни, то здоровья. Журналисты (не все, но многие) решают их адресно и азартно, пока государство занято – или великими делами, или грязными делишками.

Поэтому когда вы видите новости о том, как к журналистам приходят с обысками, выписывают огромные штрафы за неоскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене, неправильно воспринимать это как чужую проблему.

В большинстве случаев приходят к тем журналистам, для которых люди важнее государства. Значит, это конкретно и ваша проблема. Причем неважно, кто вы: продавец магазина, работник МФЦ или боец Росгвардии.

Потому что, когда несправедливость случится рядом с вами и кто-то помешает вам ходить на секции, общаться с ровесниками и исследовать жизнь, именно журналисты (не все, но многие) будут первыми, кто за вас впишется.

Ивану Сафронову – честного и открытого (а не сверхсекретного, как сейчас) суда. Всем журналистам – свободной работы, а не репрессий.

Никакого нормального будущего без этого не будет – ни у магазинов, ни у МФЦ, ни у Росгвардии.

Источник: yurydud / Instagram