56-летняя Хайек снялась для мужского глянца и пожаловалась, что из-за амплуа сексуальной женщины получила комедийную роль лишь в 40 лет

В 2010 году Хайек снялась в комедии "Одноклассники" Фото: ЕРА

За время фотосессии 56-летняя актриса сменила три платья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Готовые фото знаменитости 6 февраля были опубликованы на сайте редакции GQ в Instagram.

В интервью GQ Хайек призналась, что всегда мечтала играть комедийные роли, но из-за амплуа сексуальной женщины, которое закрепилось за ней после съемок в ленте "От заката до рассвета" (1996) американского режиссера Роберта Родригеса, не могла на это рассчитывать.

Актриса отметила, что первую роль в качестве комедийной актрисы сыграла в 40 лет. Это была картина "Одноклассники" (2010).

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