56-летняя Хайек снялась для мужского глянца и пожаловалась, что из-за амплуа сексуальной женщины получила комедийную роль лишь в 40 лет

За время фотосессии 56-летняя актриса сменила три платья.
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Готовые фото знаменитости 6 февраля были опубликованы на сайте редакции GQ в Instagram.
В интервью GQ Хайек призналась, что всегда мечтала играть комедийные роли, но из-за амплуа сексуальной женщины, которое закрепилось за ней после съемок в ленте "От заката до рассвета" (1996) американского режиссера Роберта Родригеса, не могла на это рассчитывать.
Актриса отметила, что первую роль в качестве комедийной актрисы сыграла в 40 лет. Это была картина "Одноклассники" (2010).
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Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".