Бульвар Шоубиз
 
29 апреля, 2022
 
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"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой

Репяхова: Мы встретили Макса и Аллу Борисовну недалеко от нашего дома
Репяхова: Мы встретили Макса и Аллу Борисовну недалеко от нашего дома
Фото: maxgalkinru / Instagram, repyahovakate / Instagram

Жена украинского артиста Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, которая после нападения РФ на Украину переехала к родственникам в Израиль, 28 апреля в Istagram Stories сообщила, что во время прогулки по городу встретилась с российским артистом Максимом Галкиным и его женой, певицей Аллой Пугачевой.

"Вы не представляете, что сейчас произошло. Меня просто переполняют ощущения. Мы встретили Макса и Аллу Борисовну недалеко от нашего дома. Выходит, что они наши соседи, – рассказала Репяхова.  Алла Борисовна очень хорошо выглядит. Я была невероятно рада их увидеть".

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

28 марта Репяхова вместе с сыном уехала за границу на автомобиле. Супруга Павлика отправилась в Германию, откуда через Турцию улетела в Израиль.

Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества. 

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Алла Пугачева, Израиль, война России против Украины, Максим Галкин, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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