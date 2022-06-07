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07 июня, 2022
 
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alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии

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alyona alyona: Этот мирный марш еще раз подтверждает, что украинцы сейчас едины
alyona alyona: Этот мирный марш еще раз подтверждает, что украинцы сейчас едины
Фото предоставлено командой alyona alyona

Украинская певица alyona alyona 1 июня, в Международный день защиты детей, стала участницей Марша матерей. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба артистки.

"Для меня была большая честь находиться рядом с женщинами, которые забрали своих детей от обстрелов и работают на фронте, где они должны дарить им счастливое детство и обучать их правильным ценностям, – рассказала певица. – Мы вместе пели украинские песни, от которых постоянно шли мурашки по телу, прохожие просто останавливались и фотографировали нас, снимали нас на видео и подпевали нам. Этот мирный марш еще раз подтверждает то, что украинцы сейчас едины как никогда. Было очень приятно, что на марш пришла мэр города Брно, чтобы выразить слова поддержки и сочувствия украинским семьям и еще раз протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается".

Контекст:

После начала российско-украинской войны alyona alyona стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. 13 апреля певица сообщила о гибели своего кума.

18 апреля исполнительница заявила, что уезжает в Европу.

Теги: война России против Украины, alyona alyona
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