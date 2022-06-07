alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии

"Для меня была большая честь находиться рядом с женщинами, которые забрали своих детей от обстрелов и работают на фронте, где они должны дарить им счастливое детство и обучать их правильным ценностям, – рассказала певица. – Мы вместе пели украинские песни, от которых постоянно шли мурашки по телу, прохожие просто останавливались и фотографировали нас, снимали нас на видео и подпевали нам. Этот мирный марш еще раз подтверждает то, что украинцы сейчас едины как никогда. Было очень приятно, что на марш пришла мэр города Брно, чтобы выразить слова поддержки и сочувствия украинским семьям и еще раз протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается".