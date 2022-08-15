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15 августа, 2022
 
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Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок

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Болдуин после смерти Хатчин говорил, что не нажимал на курок
Болдуин после смерти Хатчин говорил, что не нажимал на курок
Фото: ЕРА

Криминалисты Федерального бюро расследований США установили, что выстрел из револьвера, который был в руках американского актера Алека Болдуина 21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина", не мог быть совершен без полного нажатия на спусковой курок. Об этом сообщает американский телеканал ABC News, ссылаясь на отчет криминалистов.

В отчете подчеркивается, что, если бы курок был нажат только наполовину или на четверть, выстрела бы не произошло. При этом устройство было целым и функциональным.

Представители актера пока что не комментировали заявление криминалистов.

Контекст:

21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которая родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза.

Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера. Съемки ленты приостановлены.

22 октября Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

В свою очередь, отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. Он отметил, что не понимает, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуд Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Теги: кино, убийство, Алек Болдуин
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