Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок

Болдуин после смерти Хатчин говорил, что не нажимал на курок Фото: ЕРА

В отчете подчеркивается, что, если бы курок был нажат только наполовину или на четверть, выстрела бы не произошло. При этом устройство было целым и функциональным.

Представители актера пока что не комментировали заявление криминалистов.