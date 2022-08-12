  Бебешко о Ротару: Она уже бабка. А пенсия у нее – поверьте мне, там такая пенсия!

Во время общения с 65-летним Бебешко ведущие спросили у продюсера о 75-летней украинской певице Софии Ротару, которой он записывал один из ее альбомов.

"Вы сотрудничали с Софией Ротару. Расскажите: что она сейчас?" – спросили у Бебешко.

"С Софией Михайловной Ротару, простите. Она уже бабка. На пенсии, наверное. А пенсия у нее – поверьте мне, там такая пенсия! Вам бы такую пенсию – вы бы тут не сидели и не парились", – заявил Бебешко.

Ранее продюсер говорил, что его пенсия составляет 1800 грн.

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Видео: STAND UP Battle Club / YouTube