"Благодарен за этапы жизни, когда денег хватало только на метро". В день 40-летия Тан составил список "спасибо" из 40 пунктов

"Это был самый сложный год в моей жизни и самый сложный год для моей страны. В свой день рождения я хочу поблагодарить ЗСУ за то, что могу работать и писать этот пост!
Сегодня мне исполнилось 40 лет. По традиции я говорю "спасибо":
1. За то, что я украинец!
2. За каждый прожитый день.
3. За любовь, которая так молниеносно врывалась в мою жизнь, переворачивала все с ног на голову, и так же внезапно исчезала.
4. За возможность быть собой: не притворяться, не играть в чужую жизнь, не думать о том, сможешь ли понравиться другим", – написал дизайнер.
Также Тан поблагодарил жизнь за свою дочь, за друзей и даже за периоды жизни, когда ему денег хватало только на метро.
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Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1982 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году.
В первый месяц войны дизайнер заявил, что вместо женской одежды он будет шить бронежилеты.
В марте Тан сообщил, что его компания пошила и бесплатно передала 10 тыс. единиц одежды для ВСУ.