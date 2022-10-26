"Благодарен за этапы жизни, когда денег хватало только на метро". В день 40-летия Тан составил список "спасибо" из 40 пунктов

"Это был самый сложный год в моей жизни и самый сложный год для моей страны. В свой день рождения я хочу поблагодарить ЗСУ за то, что могу работать и писать этот пост!

Сегодня мне исполнилось 40 лет. По традиции я говорю "спасибо":

1. За то, что я украинец!

2. За каждый прожитый день.

3. За любовь, которая так молниеносно врывалась в мою жизнь, переворачивала все с ног на голову, и так же внезапно исчезала.

4. За возможность быть собой: не притворяться, не играть в чужую жизнь, не думать о том, сможешь ли понравиться другим", – написал дизайнер.

Также Тан поблагодарил жизнь за свою дочь, за друзей и даже за периоды жизни, когда ему денег хватало только на метро.

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