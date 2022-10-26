Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2022
 
Новости

"Благодарен за этапы жизни, когда денег хватало только на метро". В день 40-летия Тан составил список "спасибо" из 40 пунктов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дизайнер поблагодарил ВСУ за возможность работать
Дизайнер поблагодарил ВСУ за возможность работать
Фото: andre_tan_official / Instagram

Украинскому дизайнеру Андре Тану 26 октября исполнилось 40 лет. В своем Instagram он рассказал, за что благодарен жизни.

"Это был самый сложный год в моей жизни и самый сложный год для моей страны. В свой день рождения я хочу поблагодарить ЗСУ за то, что могу работать и писать этот пост!

Сегодня мне исполнилось 40 лет. По традиции я говорю "спасибо":

1. За то, что я украинец!
2. За каждый прожитый день.
3. За любовь, которая так молниеносно врывалась в мою жизнь, переворачивала все с ног на голову, и так же внезапно исчезала.
4. За возможность быть собой: не притворяться, не играть в чужую жизнь, не думать о том, сможешь ли понравиться другим", – написал дизайнер.

Также Тан поблагодарил жизнь за свою дочь, за друзей и даже за периоды жизни, когда ему денег хватало только на метро.

Контекст:

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1982 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году.

В первый месяц войны дизайнер заявил, что вместо женской одежды он будет шить бронежилеты.

В марте Тан сообщил, что его компания пошила и бесплатно передала 10 тыс. единиц одежды для ВСУ.

Теги: Украина, Андре Тан, дизайнер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Елена ПОСКАННАЯ
  Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться
  Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию
  Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Автор книги "Вся кремлевская рать", российский журналист Зыгарь спустя четыре года после развода заключил брак с российским актером
Автор книги "Вся кремлевская рать", российский журналист Зыгарь спустя четыре года после развода заключил брак с российским актером
"Благодарен за этапы жизни, когда денег хватало только на метро". В день 40-летия Тан составил список "спасибо" из 40 пунктов
"Благодарен за этапы жизни, когда денег хватало только на метро". В день 40-летия Тан составил список "спасибо" из 40 пунктов
"Очень красивый". Каменских показала, что ей подарили на концерте в Испании
"Очень красивый". Каменских показала, что ей подарили на концерте в Испании
Жена Тигипко снялась в декольтированном топе, держа руку на бедре
Жена Тигипко снялась в декольтированном топе, держа руку на бедре
  "Руський окупант, пішов ти шляхом". Бебешко презентовал песню на украинском языке "Саша Прутень". Аудио
  "Руський окупант, пішов ти шляхом". Бебешко презентовал песню на украинском языке "Саша Прутень". Аудио
"Ничего необычного". Чарльз III продает племенных лошадей, которые достались ему в наследство от Елизаветы II
"Ничего необычного". Чарльз III продает племенных лошадей, которые достались ему в наследство от Елизаветы II
Adidas прекратила сотрудничество с Уэстом. Названа причина
Adidas прекратила сотрудничество с Уэстом. Названа причина
Британский радиоведущий умер во время прямого эфира
Британский радиоведущий умер во время прямого эфира
  Леньо о службе в теробороне: Было очень страшно. Я считал, что совершаю абсолютный подвиг для себя
  Леньо о службе в теробороне: Было очень страшно. Я считал, что совершаю абсолютный подвиг для себя
Алеся БАЦМАН
Король Чарльз III передумал сокращать количество работающих членов королевской семьи Mirror
Король Чарльз III передумал сокращать количество работающих членов королевской семьи – Mirror
На Арми Хаммера подали в суд из-за долга по кредитке
На Арми Хаммера подали в суд из-за долга по кредитке
В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз
В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз
"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа
"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 