Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры

Причиной снятия обвинений с Болдуина стало выявление новых фактов, которые требуют "дальнейшего расследования и судебно-медицинской экспертизы" Фото: ЕРА

Прокуроры подчеркнули, что обвинения могут быть повторно предъявлены после дальнейшего расследования. Причиной снятия обвинений с Болдуина, говорится в заявлении, стало выявление новых фактов, которые требуют "дальнейшего расследования и судебно-медицинской экспертизы" и не позволяются действовать "в нынешних временных рамках и на фактах и доказательствах, переданных правоохранительными органами в существующем виде".

Прокуроры отметили, что "будут отклонять обвинения в непредумышленном убийстве против Болдуина для проведения дальнейшего расследования", но "это решение не освобождает актера от уголовной ответственности, и обвинения могут быть предъявлены повторно".

В публикации отмечается, что обвинения против консультанта по реквизиту фильма Ханне Гутьеррес Рид остаются в силе.