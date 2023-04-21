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21 апреля, 2023
 
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Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры

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Причиной снятия обвинений с Болдуина стало выявление новых фактов, которые требуют "дальнейшего расследования и судебно-медицинской экспертизы"
Причиной снятия обвинений с Болдуина стало выявление новых фактов, которые требуют "дальнейшего расследования и судебно-медицинской экспертизы"
Фото: ЕРА

20 апреля специальные прокуроры Кари Моррисси и Джейсон Льюис сделали заявление относительно решения снять обвинения с американского актера Алека Болдуина по делу о гибели украинского оператора Галины Хатчинс на съемках американского фильма "Ржавчина" осенью 2021 года. Об этом сообщается Deadline.

Прокуроры подчеркнули, что обвинения могут быть повторно предъявлены после дальнейшего расследования. Причиной снятия обвинений с Болдуина, говорится в заявлении, стало выявление новых фактов, которые требуют "дальнейшего расследования и судебно-медицинской экспертизы" и не позволяются действовать "в нынешних временных рамках и на фактах и доказательствах, переданных правоохранительными органами в существующем виде".

Прокуроры отметили, что "будут отклонять обвинения в непредумышленном убийстве против Болдуина для проведения дальнейшего расследования", но "это решение не освобождает актера от уголовной ответственности, и обвинения могут быть предъявлены повторно".

В публикации отмечается, что обвинения против консультанта по реквизиту фильма Ханне Гутьеррес Рид остаются в силе.

Контекст:

Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера.

Актер прокомментировал произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

31 января 2023 года окружной прокурор первого судебного округа штата Нью-Мексико (США) предъявила официальное обвинение актеру по одному пункту обвинения в непредумышленном убийстве Хатчинс на "Ржавчины".

Обвинение также было выдвинуто Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке. Болдуину и Гутьеррес Рид грозит лишение свободы сроком на пять лет.

В начале февраля Болдуин потребовал отстранить прокурораПрокуратура назвала ходатайство Болдуина отвлечением внимания от сути судебного процесса. 

31 марта судья окружного суда Санта-Фе (США) Мэри Марлоу Соммер вынесла первый обвинительный приговор по делу о гибели Хатчинс – ассистент режиссера Дэвид Холлс, который отвечал за безопасность, признал свою вину и был осужден условно на шесть месяцев.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: оружие, прокуратура, режиссер, расследование, Алек Болдуин
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