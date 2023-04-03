Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина

Кроме того, Холлса присудили к 24 часам общественных работ, обязали пройти курсы по безопасности огнестрельного оружия, а также выписали штраф в размере $500 (около 18 тыс. грн).

Государственный обвинитель Кари Моррисси во время слушаний по делу о признании вины подчеркнула, что Холлс не проверял каждый патрон в пистолете, чтобы подтвердить, что это был фиктивный, а не боевой патрон.

Что известно о Холлсе

The Guardian отмечает, что Холлс является ветераном киноиндустрии. На его счету около 80 фильмов, включая "Матрица: Перезагрузка" и "Ворон: Спасение".