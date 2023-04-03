Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина

Кроме того, Холлса присудили к 24 часам общественных работ, обязали пройти курсы по безопасности огнестрельного оружия, а также выписали штраф в размере $500 (около 18 тыс. грн).
Государственный обвинитель Кари Моррисси во время слушаний по делу о признании вины подчеркнула, что Холлс не проверял каждый патрон в пистолете, чтобы подтвердить, что это был фиктивный, а не боевой патрон.
Что известно о Холлсе
The Guardian отмечает, что Холлс является ветераном киноиндустрии. На его счету около 80 фильмов, включая "Матрица: Перезагрузка" и "Ворон: Спасение".
Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования американским актером Алеком Болдуином револьвера.
Актер прокомментировал произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.
31 января 2023 года окружной прокурор первого судебного округа штата Нью-Мексико (США) предъявила официальное обвинение актеру по одному пункту обвинения в непредумышленном убийстве Хатчинс на "Ржавчины".
Обвинение также было выдвинуто консультанту по реквизиту фильма Ханне Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке. Болдуину и Гутьеррес Рид грозит лишение свободы сроком на пять лет.
В начале февраля Болдуин потребовал отстранить прокурора. Прокуратура назвала ходатайство Болдуина отвлечением внимания от сути судебного процесса.
Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.