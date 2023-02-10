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10 февраля, 2023
 
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Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина

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Болдуину за непредумышленное убийство оператора грозит лишение свободы сроком на пять лет
Болдуину за непредумышленное убийство оператора грозит лишение свободы сроком на пять лет
Фото: ЕРА

Проживающие в Украине родители и сестра убитого на съемочной площадке фильма "Ржавчина" украинского кинооператора Галины Хатчинс обратились в суд Нью-Мексико с гражданским иском. Они требует от американского актера Алека Болдуина компенсацию за причинение эмоционального стресса, халатность и потерю близкого человека. Об этом 10 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление адвоката Глории Олред, представляющей интересы семьи.

В иске говорится: родственники Галины Хатчинс сообщают, что из-за ее гибели они лишились эмоциональной и финансовой поддержки, которую она им ранее оказывала. Адвокат семьи подчеркнула, что в иске также в качестве ответчиков указаны  члены съемочной группы и продюсеры. По словам Олред, младшая сестра оператора убеждена, что "все виновные в смерти Галины Хатчинс должны понести ответственность".


Контекст:

Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.

Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

31 января 2023 года окружной прокурор первого судебного округа штата Нью-Мексико (США) Мэри Кармак-Олтвис предъявила официальное обвинение актеру по одному пункту обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина".

Обвинение также выдвинуто консультанту по реквизиту фильма Ханне Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке. Отмечается, что Болдуин и Гутьеррес Рид обвиняются в непредумышленном убийстве. Им грозит лишение свободы сроком на пять лет.

Адвокат Болдуина 7 февраля обратились в суд с ходатайством об отводе специального прокурора Андреа Риба по делу о смерти оператора на съемках фильма "Ржавчина". Защита Болдуина утверждает, что прокурор не может совмещать свои функции с обязанностями члена законодательного собрания штата.

Прокуратура назвала ходатайство Болдуина отвлечением внимания от сути судебного процесса. 

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фильм, режиссер, обвинение, Алек Болдуин
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