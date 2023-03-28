Принца Гарри могут лишить американской визы – СМИ

Руководитель одного из проектов организации Майк Гавелл объяснил, что такой запрос – в общественных интересах, поскольку теперь неизвестно, был ли должным образом проверен принц Гарри, прежде чем он въехал в США. Гавелл отметил, что виза из-за употребления принцем наркотиков может быть отменена.
The Heritage Foundation намерена выяснить, говорил ли принц во время собеседования, что употреблял наркотики. Если он соврал, его могут депортировать.
Фрагменты из мемуаров и интервью, в которых Гарри говорил об употреблении кокаина, каннабиса, галлюциногенных грибов и психоделиков, организация направила в министерство национальной безопасности США (DHS), таможенно-пограничную и иммиграционную службу. По мнению Гавелла, общество должно знать, соблюдались ли DHS правила в случае принца или для него сделали исключение из-за высокого статуса.
В обнародовании документов пока отказали, ссылаясь на нарушение конфиденциальности.
Руководитель юридической конторы по иммиграционным вопросам Университета Джорджа Вашингтона профессор Альберто Бенитес отметил, что, если бы Гарри был не принцем, а неким "Фредом Джонсом" и имел такое прошлое, его бы проверяли гораздо тщательнее и, вероятно, отказали бы в грин-карте.
Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.
После переезда в США принц Гарри дал серию скандальных интервью, в которых рассказал о своей жизни в королевской семье.
В марте 2021 года вышло интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри. В нем жена принца Гарри, в частности, рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).
В начале декабря 2022 года американская стриминговая платформа Netflix показала шестисерийный документальный фильм о супругах, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.
В январе 2023 года принц Гарри издал скандальные мемуары. 1 марта стало известно, что отец попросил принца Гарри и его жену Меган освободить резиденцию Frogmore Cottage, в которой они жили, когда находились в Великобритании. Решение было принято в ответ на публикацию мемуаров.