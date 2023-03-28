Принца Гарри могут лишить американской визы – СМИ

Руководитель одного из проектов организации Майк Гавелл объяснил, что такой запрос – в общественных интересах, поскольку теперь неизвестно, был ли должным образом проверен принц Гарри, прежде чем он въехал в США. Гавелл отметил, что виза из-за употребления принцем наркотиков может быть отменена.

The Heritage Foundation намерена выяснить, говорил ли принц во время собеседования, что употреблял наркотики. Если он соврал, его могут депортировать.

Фрагменты из мемуаров и интервью, в которых Гарри говорил об употреблении кокаина, каннабиса, галлюциногенных грибов и психоделиков, организация направила в министерство национальной безопасности США (DHS), таможенно-пограничную и иммиграционную службу. По мнению Гавелла, общество должно знать, соблюдались ли DHS правила в случае принца или для него сделали исключение из-за высокого статуса.

В обнародовании документов пока отказали, ссылаясь на нарушение конфиденциальности.

Руководитель юридической конторы по иммиграционным вопросам Университета Джорджа Вашингтона профессор Альберто Бенитес отметил, что, если бы Гарри был не принцем, а неким "Фредом Джонсом" и имел такое прошлое, его бы проверяли гораздо тщательнее и, вероятно, отказали бы в грин-карте.