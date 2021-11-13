"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети

"Какое у вас сегодня настроение?" – спросила ведущая в подписи к публикации, а также попросила подписчиков сказать, какое фото им понравилось больше – цветное или черно-белое.

Снимки 38-летней Осадчей собрали больше 37 тыс. лайков и 400 комментариев. В отличие от комплиментов, которые обычно пишут под фото ведущей в Instagram, на этот раз там появились комментарии с критикой.

"Если интересует мнение рядового читателя ленты, то фото неудачное, будто живот болит. А черно-белое декольте совсем неудачно выглядит. Вы роскошная женщина, и эти фото не очень", – написала natkuba.

"Кости словно светятся. Вам так не кажется? Может, ракурс не тот?" – спросила irina.dryg.

"Черный хорошо подходит. Но фото неудачные", – отметила yulia79215.

"Удалите это фото, оно ужасное, до этого всегда были супер", – оставила свой коммент musika_ms.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)