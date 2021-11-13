"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети

"Какое у вас сегодня настроение?" – спросила ведущая в подписи к публикации, а также попросила подписчиков сказать, какое фото им понравилось больше – цветное или черно-белое.
Снимки 38-летней Осадчей собрали больше 37 тыс. лайков и 400 комментариев. В отличие от комплиментов, которые обычно пишут под фото ведущей в Instagram, на этот раз там появились комментарии с критикой.
"Если интересует мнение рядового читателя ленты, то фото неудачное, будто живот болит. А черно-белое декольте совсем неудачно выглядит. Вы роскошная женщина, и эти фото не очень", – написала natkuba.
"Кости словно светятся. Вам так не кажется? Может, ракурс не тот?" – спросила irina.dryg.
"Черный хорошо подходит. Но фото неудачные", – отметила yulia79215.
"Удалите это фото, оно ужасное, до этого всегда были супер", – оставила свой коммент musika_ms.
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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".
Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).