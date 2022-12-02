Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2022
 
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"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад

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"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад / Бульвар Шоубиз

Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Внук украинской певицы Софии Ротару, 28-летний музыкант Анатолий Евдокименко Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано на сайт музыкального издания DHA.

Анонс интервью Евдокименко также разместил на своей странице в Instagram 1 декабря. Он отметил, что общался с журналистами после премьеры своего сингла Sweet Dreams.

Евдокименко назвал этот год "самым сложным в своей жизни, но также и самым преобразующим". Внук Ротару добавил, что это также был "поистине разрушительный и трагический год для всего народа Украины" и выразил соболезнования "всем семьям, которые потеряли своих близких в разгар этой войны".

Евдокименко признался, что "с началом войны был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". Артист отметил, что "уже более шести месяцев живет жизнью настоящего кочевника". 

Он не уточнил, в какой именно стране сейчас находится и как именно выехал из Украины.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

7 марта стало известно, что Анатолий Евдокименко вместе со своим отцом Русланом Евдокименко были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.

Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдовы, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере $2 тыс.

Ротару не комментировала информацию о задержании сына и внука.

Теги: София Ротару, военное положение, вторжение, война России против Украины, Анатолий Евдокименко
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