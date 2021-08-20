Бульвар Шоубиз
 
20 августа, 2021
 
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Домработница обвинила Спирс в нападении и избиении. Новый адвокат певицы заявил, что это была "обычная ссора"

16 августа Спирс поссорилась с домработницей
16 августа Спирс поссорилась с домработницей
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс находится под следствием по делу о возможном избиении своей домработницы. Об этом 19 августа сообщил таблоид TMZ.

В публикации отмечается, что конфликт возник 16 августа якобы из-за питомца Спирс – помощница отправилась с собакой к ветеринару и пожаловалась ему, что в доме артистки с ним обходятся ненадлежащим образом. После того как женщина вернулась домой, между ней и Спирс завязалась ссора, в ходе которой певица якобы выбила из рук домработницы телефон и ударила ее.

После случившегося помощница обратилась в полицию. Дело будет рассматриваться в прокуратуре – об этом таблоиду сообщил сотрудник департамента шерифа штата Калифорния.

Новый адвокат Спирс Мэтью Розенгарт в комментарии ВВС заявил, что это была "обычная ссора" без драки, подчеркнув, что на телефоне помощницы нет повреждений.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования. 12 августа американские издания заявили, что отец Спирс готов отказаться от опекунства.

Теги: скандал, Бритни Спирс, певица
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