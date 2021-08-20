Домработница обвинила Спирс в нападении и избиении. Новый адвокат певицы заявил, что это была "обычная ссора"

В публикации отмечается, что конфликт возник 16 августа якобы из-за питомца Спирс – помощница отправилась с собакой к ветеринару и пожаловалась ему, что в доме артистки с ним обходятся ненадлежащим образом. После того как женщина вернулась домой, между ней и Спирс завязалась ссора, в ходе которой певица якобы выбила из рук домработницы телефон и ударила ее.

После случившегося помощница обратилась в полицию. Дело будет рассматриваться в прокуратуре – об этом таблоиду сообщил сотрудник департамента шерифа штата Калифорния.

Новый адвокат Спирс Мэтью Розенгарт в комментарии ВВС заявил, что это была "обычная ссора" без драки, подчеркнув, что на телефоне помощницы нет повреждений.