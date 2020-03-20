Джамала заявила, что ничего не успевает во время карантина

Украинская певица Джамала призналась, что ей все сложнее оставаться дома во время карантина.

Джамала: Мне сложно даже закончить видео, которое я уже сделала для вас Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала заявила в Instagram, что ничего не успевает во время карантина.

"Друзья, ну что вы? Как вы там? Держитесь? Все сложнее оставаться дома. Могу сказать, что я ничего не успеваю. Те, кто пишут "буду заниматься йогой", "буду читать", "буду проходить курсы", в чем ваш секрет? Мне сложно даже закончить видео, которое я уже сделала для вас. Надеюсь, вы ждете новый кавер. Спасибо, что предлагаете ваши варианты, пишите, какие песни хотите услышать в моем исполнении. А еще сегодня День счастья! Поздравляю! Ждите мое новое видео. Оно сделано с любовью. Хотя и очень непросто его записывать, когда у тебя маленький ребенок, а хочется хорошо выглядеть, правильно выставить кадр и поставить камеру... И это все самостоятельно! А фото о том, что если не можешь поехать в тропики, остается делать тропики дома", – написала она.

24 марта состоится онлайн-концерт Джамалы. О том, кто еще из исполнителей даст онлайн-концерты, можно узнать ЗДЕСЬ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.

В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.