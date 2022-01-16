Бульвар Шоубиз
 
16 января, 2022
 
Новости

"Эксгибиционизм", "Ужасное зрелище", "Не на тот сайт фото загрузила". Волочкова позировала голой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова: Доброе раннее воскресное утро
Волочкова: Доброе раннее воскресное утро
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова, которой 20 января исполнится 46 лет, 16 января в Instagram опубликовала новый снимок, сделанный на Мальдивах, куда она прилетела на отдых с новым бойфрендом Сергеем. В кадре Волочкова позирует голой в полный рост, прикрыв грудь и пах парео.

"Доброе раннее воскресное утро", – подписала она публикацию.

"Понеслось", – написала chelnokovatatiana.

"Анастасия, видно, не на тот сайт фото загрузила", – отметила valentina_ianovich.

"Ужасное зрелище", – написал пользователь bu.latova1988.

"Скажу как психиатр: налицо психологическое расстройство "эксгибиционизм", – прокомментировала zamorozkiii.

Контекст:

20 января 2022 года Волочковой исполнится 46 лет. В свой прошлый день рождения она рассталась с сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир. С новым мужчиной, фитнес-тренером Сергеем она познакомилась на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Теги: Анастасия Волочкова, Мальдивы, отдых, балерина, грудь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
Алина ГРЕЧАНАЯ
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Елена ПОСКАННАЯ
Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины
Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет". О'Коннор пришла на похороны сына в розовом наряде
"Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет". О'Коннор пришла на похороны сына в розовом наряде
"Бомбическая женщина", "О-го-гошечки", "Горячее фото". 44-летняя Чехова крупным планом показала грудь в лифе
"Бомбическая женщина", "О-го-гошечки", "Горячее фото". 44-летняя Чехова крупным планом показала грудь в лифе
"Эксгибиционизм", "Ужасное зрелище", "Не на тот сайт фото загрузила". Волочкова позировала голой
"Эксгибиционизм", "Ужасное зрелище", "Не на тот сайт фото загрузила". Волочкова позировала голой
"Танцующий миллионер" Вакки вместе с молодой возлюбленной синхронно покрутили на камеру пятой точкой
"Танцующий миллионер" Вакки вместе с молодой возлюбленной синхронно покрутили на камеру пятой точкой
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре
Звезда сериала "Клон", 45-летняя Антонелли снялась в "адском" образе и крупным планом показала пятую точку
Звезда сериала "Клон", 45-летняя Антонелли снялась в "адском" образе и крупным планом показала пятую точку
  Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
  Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет
"Выпиваю чачу и здорова". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева показала, как лечится от коронавируса
"Выпиваю чачу – и здорова". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева показала, как лечится от коронавируса
"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели
"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели
"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье
"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS