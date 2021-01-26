"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева в стихотворной форме обратилась к его новой жене Екатерине Репяховой.

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева прокомментировала заявление, что ей необходимо научиться жить самостоятельно, которое сделала нынешняя супруга исполнителя Екатерина Репяхова. Пост Созаева обнародовала в Facebook.

"Собака лает – караван идет,

Лишь глупый ссоры в жизни ищет.

Клещ – паразит, чужую кровь он пьет,

Трудом себе создать не может пищи.

Есть паразиты и среди людей,

Живут, за счет других стремясь подняться.

Своих в них нет ни мыслей, ни идей,

Откуда ж им в душе никчемной взяться!

Им Бог судья, я лишь одно желаю:

Чтобы когда-то совесть их нашла.

Их зло не взяв, никчемность их прощаю,

И нет во мне на них и капли зла.

Собака лает – караван идет.

Жизнь продолжается – плевать на паразитов!

Прекрасна жизнь, душа стихом поет,

И для друзей всегда она открыта", – процитировала она стихотворение Юрия Марковцева.

Пост Созаева сопроводила собственным снимком и фото Репяховой. Она также добавила статью со ссылкой на интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", в котором Репяхова заявила, что Созаева должна научиться жить самостоятельно.

Репяхова заявила, что Павлик помогает бывшей жене выплачивать кредит за квартиру.

Созаева – третья супруга Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел Павлик. Он умер в августе 2020 года после борьбы с раком – в 2018 году у сына артиста диагностировали онкологическое заболевание. Павлу Павлику был 21 год.

Сейчас Павлик женат на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. Жена моложе артиста на 29 лет. 10 января 2021 года супруги сообщили, что вскоре станут родителями.

Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем. У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они единокровные брат и сестра.