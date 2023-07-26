"Это как Time, но в мире IT". Редакция Wired опубликовала на обложке нового номера фото Федорова

"Это как Time, но в мире IT. Горжусь", – написал он.

В статье Федоров представлен как человек, которому после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину удалось организовать группу добровольцев, предпринимателей, инженеров, хакеров и спонсоров, которые смогли быстро "создавать вещи, внедрять инновации, чтобы солдаты сражались, а мирные жители были в безопасности".

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.

Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.

Федоров проинформировал 8 мая, что в Украине сформировали восемь новых ударных рот БПЛА, готовых к бою. "Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте", – рассказал глава Минцифры.