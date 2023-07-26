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26 июля, 2023
 
Новости

"Это как Time, но в мире IT". Редакция Wired опубликовала на обложке нового номера фото Федорова

В статье Федоров представлен как человек, организовавший группу добровольцев, которые смогли быстро "внедрять инновации, чтобы солдаты сражались, а мирные жители были в безопасности"
В статье Федоров представлен как человек, организовавший группу добровольцев, которые смогли быстро "внедрять инновации, чтобы солдаты сражались, а мирные жители были в безопасности"
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров стал героем нового номера авторитетного американского издания Wired о новых технологиях. Фото обложки журнала 26 июля в своем Facebook разместил украинский бизнесмен, совладелец Monobank Олег Гороховский.

"Это как Time, но в мире IT. Горжусь", – написал он.

https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/pfbid02buqWpuaFwxcHV2Qv11AshJdQmM5CWkSUBkX3nBz3xfHse8yDare8yBYTR8CyUez5l

В статье Федоров представлен как человек, которому после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину удалось организовать группу добровольцев, предпринимателей, инженеров, хакеров и спонсоров, которые смогли быстро "создавать вещи, внедрять инновации, чтобы солдаты сражались, а мирные жители были в безопасности".


Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.

Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.

Федоров проинформировал 8 мая, что в Украине сформировали восемь новых ударных рот БПЛА, готовых к бою. "Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте", – рассказал глава Минцифры.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: технологии, война России против Украины, Михаил Федоров, Минцифры
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