"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить

В ролике артист показал, как Кацурина, сидя на корточках, отпускает своего сына пройтись к сидящему напротив Dantes.

"Давай, давай, давай!" – говорит она.

Dantes "словил" ребенка, который подошел к нему.

"Это тупо я на вечеринке", – написал музыкант.

Контекст:

Рестораторы Дарья и Михаил Кацурины, состоявшие в браке, дружили семьями с супругами певицей Надей Дорофеевой и Dantes.

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой. Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги. Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По ее словам, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.