Бульвар Шоубиз
 
03 октября, 2022
 
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"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить

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Dantes занимается воспитанием сына своей новой девушки
Dantes занимается воспитанием сына своей новой девушки
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес) в Instagram Stories разместил ролик, в котором показал, как помогает своей новой девушке, ресторатору Дарье Кацуриной учить ее годовалого сына Ивана ходить.

В ролике артист показал, как Кацурина, сидя на корточках, отпускает своего сына пройтись к сидящему напротив Dantes.

"Давай, давай, давай!" – говорит она.

Dantes "словил" ребенка, который подошел к нему.

"Это тупо я на вечеринке", – написал музыкант.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Контекст:

Рестораторы Дарья и Михаил Кацурины, состоявшие в браке, дружили семьями с супругами певицей Надей Дорофеевой и Dantes. 

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой. Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги. Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По ее словам, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: дети, семья, Владимир Дантес, певец, ролик, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
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