Полякова в своем ролике потроллила Ани Лорак.
"Уже второй день подряд СМИ визжат от заявлений Ани Лорак, которая сказала, что ее в Украине заказали, не давали работать, ставили условия политические силы, и все это был заказ, но заказчика она назвать не может. Я хочу сегодня назвать этого заказчика. Этот заказчик – я. Да, я хотела в своей стране быть лучшей, самой популярной. Этот трон хотела занимать я и быть королевой и номером один", – заявила Полякова.
Певица отметила, что все заказы сделала за деньги своего мужа, бизнесмена Вадима Буряковского. Полякова добавила, что "заказала" не только Ани Лорак.
"Я хочу сказать, что не только Ани Лорак я заказала. Еще и Светлана Лобода (певица Loboda. – "ГОРДОН") сказала, что там были проплачены акции, что по ней был заказ. Еще там были заказчики, которые платили за срывы ее концертов. Да, это платила я деньгами своего мужа, потому что, конечно, за все платит он", – сказала Полякова.
Она добавила, что также "заказала" языковой скандал с украинской телеведущей Машей Ефросининой, чтобы стать вместо нее лучшей телеведущей.
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Ани Лорак – украинская певица, но после 2014 года артистка работает в стране-агрессоре РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".
Лорак находится в базе "Реєстра ДержZрадників".
Лорак после запрета выступать в стране-агрессоре РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение страны-агрессора России в Украину. Не называя имен, Ани Лорак заявила, что переехала в 2014 году в стране-агрессоре РФ, так как "некоторые политические деятели в Украине хотели использовать ее в своих целях, с чем она не могла согласиться".
Свой пост она разместила после того, как мэр Краснодара отменил ее концерт в городе, который был запланирован на 27 апреля, из-за подозрений, что "она может перевести заработанные деньги в поддержку ВСУ".