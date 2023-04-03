Полякова: Я хочу сказать, что не только Ани Лорак я заказала Фото: polyakovamusic / Instagram

Полякова в своем ролике потроллила Ани Лорак.

"Уже второй день подряд СМИ визжат от заявлений Ани Лорак, которая сказала, что ее в Украине заказали, не давали работать, ставили условия политические силы, и все это был заказ, но заказчика она назвать не может. Я хочу сегодня назвать этого заказчика. Этот заказчик – я. Да, я хотела в своей стране быть лучшей, самой популярной. Этот трон хотела занимать я и быть королевой и номером один", – заявила Полякова.

Певица отметила, что все заказы сделала за деньги своего мужа, бизнесмена Вадима Буряковского. Полякова добавила, что "заказала" не только Ани Лорак.

"Я хочу сказать, что не только Ани Лорак я заказала. Еще и Светлана Лобода (певица Loboda. – "ГОРДОН") сказала, что там были проплачены акции, что по ней был заказ. Еще там были заказчики, которые платили за срывы ее концертов. Да, это платила я деньгами своего мужа, потому что, конечно, за все платит он", – сказала Полякова.

Она добавила, что также "заказала" языковой скандал с украинской телеведущей Машей Ефросининой, чтобы стать вместо нее лучшей телеведущей.