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02 сентября, 2022
 
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Филолог Авраменко позировал в спортзале

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Авраменко родился в Запорожской области
Авраменко родился в Запорожской области
Фото: olexandravramenko / Instagram

Филолог, писатель, блогер и ведущий Александр Авраменко 2 сентября в Instagram разместил фото, на котором запечатлен во время тренировки зале.

Во время съемки филолог позировал, стоя на платформе на фоне штанг. 

Контекст:

Авраменко родился в Запорожской области. По его словам, в детстве он разговаривал на суржике. Сейчас известен как популяризатор украинского языка и автор обучающих книг. Является автором и диктором текстов радиодиктанта национального единства, занимается научной деятельностью.

Авраменко вел частные уроки по украинскому языку для будущего украинского президента Владимира Зеленского, когда тот еще был художественным руководителем студии "Квартал 95".

По словам преподавателя, в год он зарабатывает несколько миллионов гривен и часто бывает за границей, где у него есть недвижимость

Теги: фитнес, Александр Авраменко
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Филолог Авраменко позировал в спортзале
Филолог Авраменко позировал в спортзале
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