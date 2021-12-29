"Филя, не смешно", "Деменция наступает". Киркоров показал, как укачивает на руках орущего Баскова

Киркоров позирует в кресле, прижимая к себе орущего Баскова. Певец делает вид, что укачивает колегу на руках.
"До Нового года осталось три дня! Нашли, с кем будете отмечать?" – подписал Киркоров ролик.
"Дай ему соску", – посоветовали фолловеры.
"Филя, у тебя есть кого нянчить, уже не смешно", – написали в сети.
"Деменция наступает", – раскритиковали ролик подписчики.
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Филипп Киркоров – обладатель званий народного артиста РФ, народного артиста Украины и народного артиста Молдовы.
Киркоров находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.
23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список "глупостью", которая только делает его популярнее.
Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что "нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами".
Николай Басков внесен в базу сайта "Миротворец" за "нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым".