"Филя, не смешно", "Деменция наступает". Киркоров показал, как укачивает на руках орущего Баскова

Киркоров: До Нового года осталось три дня! Фото: felixgrozdanov / Instagram

Киркоров позирует в кресле, прижимая к себе орущего Баскова. Певец делает вид, что укачивает колегу на руках.

"До Нового года осталось три дня! Нашли, с кем будете отмечать?" – подписал Киркоров ролик.

"Дай ему соску", – посоветовали фолловеры.

"Филя, у тебя есть кого нянчить, уже не смешно", – написали в сети.

"Деменция наступает", – раскритиковали ролик подписчики.