Бульвар Шоубиз
 
29 января, 2021
 
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Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год

Украинский музыкальный коллектив Gо-A, который будет представлять Украину на "Евровидении 2021", после обнародования состава жюри, уполномоченного выбрать для международного песенного конкурса одну из нескольких композиций группы, призвал поклонников "сохранять спокойствие и терпение". Ранее солистка группы Екатерина Павленко говорила, что музыканты готовы будут представить конкурсную песню "примерно в феврале".

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Go-A: Вы даже не представляете масштаба ответственности
Go-A: Вы даже не представляете масштаба ответственности
Фото: Go-A Band / Facebook

Украинская группа Gо-A, которая является победителем национального отбора на "Евровидение 2020" и будет представлять Украину на "Евровидении 2021", 29 сентября отреагировала на информацию о составе жюри, члены которого уполномочены будут выбрать песню, с которой коллектив поедет на конкурс. 

"Наконец-то [появилась] официальная информация о нынешнем отборе. Весь год мы работали, экспериментировали, искали вдохновение, и это был уникальный опыт, который мы запомним на всю жизнь! Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас в этот интересный, но достаточно сложный период, ведь вы даже не представляете масштаба ответственности. Теперь слово за жюри. Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за  год", – говорится в заявлении.

Музыканты призвали поклонников сохранять спокойствие и терпение.

https://www.facebook.com/GoAbandoriginal/posts/3016695255231355

2 февраля 2020 года группа Gо-A стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

18 марта организаторы "Евровидения 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая.

Участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение 2021" примут представители 41 страны. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора.

18 ноября организаторы объявили новые правила проведения конкурса в условиях пандемии, обязав участников прислать записи своих выступлений на случай, если они не смогут приехать.

12 января 2021 года солистка Gо-A Екатерина Павленко заявила, что "примерно в феврале коллектив готов будет презентовать конкурсную песню".

"У нас было несколько вариантов, но мы остановились на лучшей истории, на наш взгляд. Не буду рассказывать, о чем она, дождемся релиза. В основу песни положен фольклор определенного региона. Мне кажется, что нам удалось зацепить тему, которая будет интересна слушателям. Песня уже готова, но нужно еще финализировать некоторые моменты", – рассказала тогда Павленко.

29 января на официальной странице организаторов нацотбора в Facebook появилась информация о том, что коллектив должен предоставить на рассмотрение жюри, в состав которого вошли певица Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта, а также представители НОТУ Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, не менее двух песен. Композиция, которая наберет максимальное количество баллов, станет победительницей отбора.

Ожидается, что жюри огласит результаты голосования до 10 марта. Положение о правилах отбора песни опубликовано на сайте НОТУ 26 января.

Теги: Евровидение, конкурс, Go-A, Евровидение 2021
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