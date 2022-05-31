Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"

Ингредиенты: яйца – две штуки, сахар – 90 г, ванильный сахар – 10 г, йогурт без добавлений – 200 г, масло растительное – 120 г, разрыхлитель – 10 г, мука – 220 г, клубника – 400 г, одна столовая ложка крахмала.
Для приготовления понадобится разъемная форма диаметром 20 см.
Необходимо взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавить йогурт, растительное масло, взбить. Просеять муку и разрыхлитель, взбить. Застелить форму пергаментом, смазать сливочным или растительным маслом. Вылить половину теста. Вымытую клубнику нужно порезать на четыре части, обвалять в крахмале, выложить половину клубники. Вылить остальное тесто. Сверху выложить оставшуюся клубнику. Выпекать на протяжении одного часа при температуре 160 градусов.
"Приготовьте паляницю, угощайте военных, принесите в ближайшую больницу. Поддерживайте друг друга! Мы победим!" – написал он.
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Слово "паляниця" с трудом выговорила кремлевская пропагандистка Ирина Скабеева. Она заявила, что на украинском языке так называется клубника. На самом деле, клубника на украинском – "полуниця", а "паляниця" – это вид хлеба.
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.