Бульвар Шоубиз
 
27 мая, 2022
 
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Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"

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Осадчая: Мы не должны допустить продвижения в Европе мысли о том, что "не все так однозначно"
Осадчая: Мы не должны допустить продвижения в Европе мысли о том, что "не все так однозначно"
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая 26 мая на своей странице в Instagram опубликовала подборку снимков, сделанных на Каннском кинофестивале во Франции.

"Каннский фестиваль для Украины в этом году – возможность привлечь внимание мира к войне, преступлениям России в Украине и всем ужасам, которые совершают оккупанты на нашей земле", – отметила она.

Осадчая сообщила, что в этом году ее муж, телеведущий Юрий Горбунов был в составе официальной делегации Государственного агентства по кинематографу как член национального совета, а она приобщилась к ведению благотворительного вечера и сбору средств в поддержку украинских кинематографистов, которые сейчас находятся на фронте. По словам Осадчей, удалось собрать 1,5 млн грн и сбор продолжается.

"Франция среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко, ведь извечная любовь французов к русской культуре сейчас проявляется в предоставлении слова российской пропаганде. Несмотря на все отказы россиянам в присутствии на нынешнем фестивале, для [режиссера Кирилла] Серебренникова сделали исключение, а он на пресс-конференции заявил, что российские солдаты также нуждаются в сочувствии и поддержке, мир должен пожалеть убийц, насильников и мародеров", – написала она.

Осадчая добавила, что сейчас важны каждое интервью в международных СМИ, каждый разговор с представителями медиа, культуры и просто в быту.

"К сожалению, не все думают так, как мы. И мы не должны допустить продвижения в Европе мысли о том, что "не все так однозначно", которую наши враги пытаются посеять", – заявила телеведущая.

На некоторых снимках, опубликованных Осадчей, она запечатлена с Горбуновым, а также с лидером группы Kazka Александрой Зарицкой.

Контекст:

75-й международный кинофестиваль в Каннах (Франция) проходит с 17-го по 28 мая. На открытии фестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Организаторы кинофестиваля в марте 2022 года заявили, что не будут принимать официальные российские делегации из-за войны в Украине. "Пока наступательная война не закончится в условиях, которые удовлетворят украинский народ, мы не будем принимать официальные российские делегации и допускать присутствие кого-либо, связанного с российским правительством", – говорилось в сообщении.

Серебренников, который в конце марта 2022 года переехал из России во Францию, сперва  выступил на кинофестивале с призывом "сделать все возможное, чтобы война закончилась и мирная жизнь вернулась в Европу", а во время презентации фильма "Жена Чайковского" сделал ряд антиукраинских заявлений.

Теги: Россия, Украина, Франция, война, пропаганда, фестиваль, кинофестиваль, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, телеведущий, Кирилл Серебренников, Kazka, Александра Зарицкая
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