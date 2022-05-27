Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"

Осадчая: Мы не должны допустить продвижения в Европе мысли о том, что "не все так однозначно" Фото: kosadcha / Instagram

"Каннский фестиваль для Украины в этом году – возможность привлечь внимание мира к войне, преступлениям России в Украине и всем ужасам, которые совершают оккупанты на нашей земле", – отметила она.

Осадчая сообщила, что в этом году ее муж, телеведущий Юрий Горбунов был в составе официальной делегации Государственного агентства по кинематографу как член национального совета, а она приобщилась к ведению благотворительного вечера и сбору средств в поддержку украинских кинематографистов, которые сейчас находятся на фронте. По словам Осадчей, удалось собрать 1,5 млн грн и сбор продолжается.

"Франция среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко, ведь извечная любовь французов к русской культуре сейчас проявляется в предоставлении слова российской пропаганде. Несмотря на все отказы россиянам в присутствии на нынешнем фестивале, для [режиссера Кирилла] Серебренникова сделали исключение, а он на пресс-конференции заявил, что российские солдаты также нуждаются в сочувствии и поддержке, мир должен пожалеть убийц, насильников и мародеров", – написала она.

Осадчая добавила, что сейчас важны каждое интервью в международных СМИ, каждый разговор с представителями медиа, культуры и просто в быту.

"К сожалению, не все думают так, как мы. И мы не должны допустить продвижения в Европе мысли о том, что "не все так однозначно", которую наши враги пытаются посеять", – заявила телеведущая.

На некоторых снимках, опубликованных Осадчей, она запечатлена с Горбуновым, а также с лидером группы Kazka Александрой Зарицкой.