Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2020
 
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Из-за COVID-19 премьера нового сезона "Ходячих мертвецов" перенесена на следующий год

Вместо премьеры нового сезона сериала "Ходячие мертвецы" зрителям покажут шесть дополнительных серий из предыдущего сезона.

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Премьера первого сезона сериала "Ходячие мертвецы" состоялась в 2010 году
Премьера первого сезона сериала "Ходячие мертвецы" состоялась в 2010 году
Фото:amcthewalkingdead / Instagram

Американский канал AMC, который специализируется на показе кинофильмов, отменил премьеру 11-го сезона сериала "Ходячие мертвецы", которая была запланирована на осень 2020 года – из-за эпидемии коронавируса новый сезон сериала выйдет в 2021 году, сообщает The Hollywood Reporter

Вместо премьеры нового сезона зрителям покажут окончание 10-го сезона сериала, дополнив его новыми шестью сериями, говорится на официальной странице сериала в Instagram.

Зрители ожидали увидеть финал последнего сезона весной 2020 года, но съемки картины были приостановлены из-за пандемии коронавируса. 

Содержание сюжета новых серий 10-го сезона канал не разглашает. Они будут показаны в начале 2021 года. 

Премьера первого сезона сериала "Ходячие мертвецы" состоялась в 2010 году.  Сюжет фильма основан на истории людей, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире, наводненном зомби. 

По состоянию на 27 июля коронавирусом в мире заразились более 16 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 648 тыс. пациентов. 

В США число инфицированных достигло 4 234 140, умерло 146 935. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Теги: США, сериал, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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