Из-за COVID-19 премьера нового сезона "Ходячих мертвецов" перенесена на следующий год

Вместо премьеры нового сезона сериала "Ходячие мертвецы" зрителям покажут шесть дополнительных серий из предыдущего сезона.

Премьера первого сезона сериала "Ходячие мертвецы" состоялась в 2010 году Фото:amcthewalkingdead / Instagram

Американский канал AMC, который специализируется на показе кинофильмов, отменил премьеру 11-го сезона сериала "Ходячие мертвецы", которая была запланирована на осень 2020 года – из-за эпидемии коронавируса новый сезон сериала выйдет в 2021 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Вместо премьеры нового сезона зрителям покажут окончание 10-го сезона сериала, дополнив его новыми шестью сериями, говорится на официальной странице сериала в Instagram.

Зрители ожидали увидеть финал последнего сезона весной 2020 года, но съемки картины были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Содержание сюжета новых серий 10-го сезона канал не разглашает. Они будут показаны в начале 2021 года.

Премьера первого сезона сериала "Ходячие мертвецы" состоялась в 2010 году. Сюжет фильма основан на истории людей, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире, наводненном зомби.

По состоянию на 27 июля коронавирусом в мире заразились более 16 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 648 тыс. пациентов.

В США число инфицированных достигло 4 234 140, умерло 146 935. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.