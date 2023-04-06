Как перестать грызть ногти. Советы, которые работают

Кусание ногтей классифицируется как поведение для снятия стресса Фото: pixabay.com

Причины

По словам клинического психолога Центра поведенческого здоровья и хорошего самочувствия в Ньютоне (Массачусетс, США) Сари Чайт, онихофагия или кусание ногтей классифицируется как поведение для снятия стресса, очень похожее на скрежетание зубами или накручивание волос на палец.

В чем опасность

Помимо проблем с гигиеной, обкусывание ногтей может привести к деформации ногтей и вызвать инфекционные заболевания кожи, которые характеризуются покраснением, отеками и болезненностью.

Как отучиться грызть ногти: