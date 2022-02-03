  "Какие они аппетитные, уже хочу", "Запахло пирожками". Кулинарный блогер показала, как дома приготовить слоеные рулетики с начинкой

Рулеты из слоеного теста выпекаются 35 минут в разогретой до 180 °С духовке Скриншот: Yasemin Gotovit / YouTube

Для теста понадобится:

750 г муки;

400 мл молока;

3 яйца;

1 ч. л. соли;

0,5 ч. л. сахара;

1 ст. л. яблочного уксуса.

сливочное масло для смазки слоев.

Для начинки:

1 кг картофеля;

40 г сливочного масла;

соль, перец, паприка во вкусу.

Для приготовления теста смешиваем в емкости молоко, яйца, соль, сахар и яблочный уксус, добавляем муку и вымешиваем. Готовое тесто оставляем на 10 минут, затем делим на восемь частей и раскатываем каждую в виде лепешки.

Листы, смазывая поочередно топленым сливочным маслом, выкладываем на две тарелки и оставляем на 30 минут, а тем временем из отварного картофеля формируем начинку.

Из каждой порции четырехслойного теста раскатываем тонкий лист, делим его на равные треугольные части, выкладываем на каждую часть начинку и формируем рулеты, сворачивая тесто от широкого края к узкому.

Выпекаем рулеты на застеленном пергаментной бумагой противне 35 минут в разогретой до 180 °С духовке. Перед выпеканием рулеты необходимо смазать яичным желтком, смешанным со стаканом молока.

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