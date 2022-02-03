  "Какие они аппетитные, уже хочу", "Запахло пирожками". Кулинарный блогер показала, как дома приготовить слоеные рулетики с начинкой

Для теста понадобится:
Для начинки:
Для приготовления теста смешиваем в емкости молоко, яйца, соль, сахар и яблочный уксус, добавляем муку и вымешиваем. Готовое тесто оставляем на 10 минут, затем делим на восемь частей и раскатываем каждую в виде лепешки.
Листы, смазывая поочередно топленым сливочным маслом, выкладываем на две тарелки и оставляем на 30 минут, а тем временем из отварного картофеля формируем начинку.
Из каждой порции четырехслойного теста раскатываем тонкий лист, делим его на равные треугольные части, выкладываем на каждую часть начинку и формируем рулеты, сворачивая тесто от широкого края к узкому.
Выпекаем рулеты на застеленном пергаментной бумагой противне 35 минут в разогретой до 180 °С духовке. Перед выпеканием рулеты необходимо смазать яичным желтком, смешанным со стаканом молока.
"Какие они аппетитные, уже хочу", – отреагировали подписчики.
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