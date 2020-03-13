Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия

Королева Великобритании Елизавета II отменила ранее запланированные визиты на завод Bentley Motors и в обсерваторию Jodrell Bank в связи с эпидемией коронавируса в стране.

93-летняя королева Великобритании Елизавета II отменила ранее запланированные официальные мероприятия в связи с эпидемией коронавируса, сообщает издание Daily Star со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Сообщается, что 19 марта королева должна была посетить завод Bentley Motors и обсерваторию Jodrell Bank.

Представители Букингемского дворца назвали отмену ранее запланированных визитов "разумными мерами предосторожности в условиях распространения коронавируса".

В сообщении подчеркивается, что королева по-прежнему будет проводить аудиенции во дворце.

В комментарии таблоиду представитель принца Чарльза сообщил, что он также отменил запланированные ранее визиты в Боснию, Кипр и Иорданию, прислушавшись к советам британского правительства.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Великобритании подтверждено 590 случаев заражения коронавирусом, восемь из которых закончились смертью. Главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс 12 марта заявил, что реальный показатель инфицированных вирусом людей может достигать 10 тыс.

Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция