Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
14 марта, 2020
 
Новости

Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия

Королева Великобритании Елизавета II отменила ранее запланированные визиты на завод Bentley Motors и в обсерваторию Jodrell Bank в связи с эпидемией коронавируса в стране.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Елизавета II отказалась от посещения массовых мероприятий
Елизавета II отказалась от посещения массовых мероприятий
Фото: ЕРА

93-летняя королева Великобритании Елизавета II отменила ранее запланированные официальные мероприятия в связи с эпидемией коронавируса, сообщает издание Daily Star со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. 

Сообщается, что 19 марта королева должна была посетить завод Bentley Motors и обсерваторию Jodrell Bank.

Представители Букингемского дворца назвали отмену ранее запланированных визитов "разумными мерами предосторожности в условиях распространения коронавируса". 

В сообщении подчеркивается, что королева по-прежнему будет проводить аудиенции во дворце. 

В комментарии таблоиду представитель принца Чарльза сообщил, что он также отменил запланированные ранее визиты в Боснию, Кипр и Иорданию, прислушавшись к советам британского правительства. 

https://www.facebook.com/thedailystar/posts/3449856755031163

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Великобритании подтверждено 590 случаев заражения коронавирусом, восемь из которых закончились смертью. Главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс 12 марта заявил, что реальный показатель инфицированных вирусом людей может достигать 10 тыс.

Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, принц Чарльз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS