Короля и королеву Испании проверили на коронавирус

Королевская чета Испании Фелипе VI и Летисия подозревали, что заразились коронавирусом.

Король и королева Испании Фелипе VI и Летисия прошли проверку на коронавирус. Об этом сообщает The Daily Mail.

Тест провели после того, как стало известно, что COVID-19 заболела министр по вопросам равенства Ирене Монтеро.

6 марта Монтеро и королева Летисия вместе посещали мероприятие благотворительной организации, которая помогает секс-работницам. При встрече Ирене и Летисия обменялись поцелуями в щеки.

По официальному сообщению, результаты теста отрицательные. Об этом пишет El País.

Летисия будет некоторое время соблюдать карантин и периодически мерить температуру.

11 марта король и королева Испании встречались с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит в Елисейском дворце и при встрече ограничились приветствием "намасте". Об этом сообщало агентство Reuters.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.