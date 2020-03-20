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20 марта, 2020
 
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Лидия Таран показала пижамные фото с мамой

По словам украинской телеведущей Лидии Таран, ее маме Марии Гавриловне вынужденное пребывание дома дается с трудом.

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Таран с ностальгией вспомнила время, когда день в пижаме казалася роскошью
Таран с ностальгией вспомнила время, когда день в пижаме казалася роскошью
Фото: idiyataran / Instagram

Украинская телеведущая Лидия Таран на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками фотографиями с мамой, на которых они запечатлены в домашних пижамах.

"Фото былы сделаны в те прекрасные времена, когда мы могли только мечтать о том, чтобы провести весь день в пижамах", – призналась ведущая. 

Таран рассказала, что ее маме Марии Гавриловне вынужденное пребывание дома на карантине дается с трудом. 

"Она увлекается скандинавской ходьбой, была на многих митингах и может всю ночь печатать на машинке. Теперь понимаете, как трудно ей дается карантин?" – поинтересовалась ведущая. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека. 

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.

В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

Теги: карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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