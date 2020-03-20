Лидия Таран показала пижамные фото с мамой

Украинская телеведущая Лидия Таран на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками фотографиями с мамой, на которых они запечатлены в домашних пижамах.
"Фото былы сделаны в те прекрасные времена, когда мы могли только мечтать о том, чтобы провести весь день в пижамах", – призналась ведущая.
Таран рассказала, что ее маме Марии Гавриловне вынужденное пребывание дома на карантине дается с трудом.
"Она увлекается скандинавской ходьбой, была на многих митингах и может всю ночь печатать на машинке. Теперь понимаете, как трудно ей дается карантин?" – поинтересовалась ведущая.
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неймовірні факти про мою вічно молоду іменинницю * * * її косу у 90тих пропонували поміняти на машину! * * вона вміє працювати на друкарській машинці, причому може друкувати усю ніч, якщо її не спинити * * * вона так любить саджати все у землю, що якби земля була у два яруси, їй би все одно бракувало місця посадити все, що вона хоче * * * вона відвідала кілька сотень мітингів і була активною учасницею усіх революцій, бо так переживає за свою країну, що не може бути осторонь * * невідомо, кого вона любить більше- нас чи Україну (інколи здається, що все ж своїх онуків * )але якщо силу цієї любові уявити як заряд енергії, то цілком може вистачити на опалення багатомільйонного міста в холодну зиму, та й то - батареї будуть занадто гарячими * * * вона захопилась скандинавською ходьбою, і скоро, якщо її не спинити, то ходитиме з Київської області в Чернігівську і назад по молоко, лише палиці мелькатимуть * * Тепер Ви розумієте, як їй важко дається цей #карантин і це #ясиджувдома ... я дуже сподіваюсь, що це такий перший і єдиний її день народження. А фотки зроблені в ті прекрасні часи, коли про день в піжамах ми могли лише мріяти .... дякую @_homewings_ @viva_ukraine_magazine @ivannaslaboshpitskaya Фото @sofi_zay Продюсер @nata_dreamer Стилист/дизайнер @alina_kharechko Визаж/прическа @pied.de.poule. Хто знає іменинницю підтвердять всі мої слова, вітайте в коментах- все їй покажу * #гариламарилівна #лидиятаран
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека.
Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.
За границей от COVID-19 умерла одна украинка.
С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.
В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.