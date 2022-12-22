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22 декабря, 2022
 
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Loboda исполнила "Щедрик", завернувшись во флаг Украины. Видео

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Loboda: Победа большое красивое слово моей стране, моей Украине
Loboda: Победа – большое красивое слово – моей стране, моей Украине
Фото: LOBODA / Facebook

Украинская певица Loboda 21 декабря в Instagram опубликовала подборку видео, снятых на сцене во время ее концерта в городе Карлсруэ (Германия).

Loboda исполнила песню "Щедрик", завернувшись во флаг Украины.

"Победа – большое красивое слово – моей стране, моей Украине", – сказала певица со сцены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноября – еще 1 млн грн.

В настоящее время артистка проживает в Латвии.

25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Loboda назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее адрес".

В конце ноября МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления персоной нон грата Loboda.

Теги: Украина, война, флаг, концерт, видео, война России против Украины, Loboda, певица
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