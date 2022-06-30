  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой

"Скажу так – с Цибульской мы кум и кума. Я люблю и уважаю ее за работоспособность. Настолько настойчивая девушка, настолько хочет дойти к своей цели, что это вызывает уважение, – сказал он. – С Олей, вы же понимаете, – это просто хорошие песни, просто хорошие отношения".

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Контекст:

Цибульская и Dzidzio – коллеги и кумовья.

Пара вместе выпустила две песни – "Чекаю. Цьом" (2017) и "Киця" (2020), в которых сыграли влюбленных. Комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что "когда-нибудь еще об этом расскажут", а пока "пусть себе люди догадываются".

Бывшая жена артиста, украинская певица Slavia в октябре 2021 года заявила, что Цибульской было выгодно преподносить отношения с ее мужем так, чтобы все думали, будто бы между ними роман.

Dzidzio и Slavia официально развелись 14 июня 2021 года после восьми лет брака. Детей у пары не было.

Имя своего мужа и отца сына Нестора (2015) Цибульская не разглашает, но, судя по опубликованной декларации о доходах, им является директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.