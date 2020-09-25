Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой

Любовница стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), супруга российской певицы Наташи Королевой, актриса Анастасия Шульженко потроллила его в Instagram. В ролике она прокомментировала признание Тарзана в измене, сопроводив видео песней Королевой "Красная помада".
Сама Шульженко предстала в кадре с красной помадой на губах.
"Меня развели, я повелся вследствие своего сексизма", – говорит в ролике Тарзан.
"Сексизм – набор предрассудков и предвзятое отношение к людям, или дискриминация людей по признаку пола или гендера", – сказала Шульженко.
Она вставила в ролик еще один эпизод признания Тарзана.
"Сущности. Меня развели. Я повелся безо всякой любви", – продолжил стриптизер.
"Предубеждение или негативное отношение или антипатия по отношению к людям определенного пола", – подхватила любовница стриптизера.
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15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы. Любовница Тарзана, Шульженко, заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких. В эфире телешоу она сделала тест на беременность.
Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.