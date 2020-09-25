Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой

Любовница российского стриптизера Тарзана Анастасия Шульженко под песню его жены, певицы Наташи Королевой, подчеркнула, что стриптизер неправильно применил слово "сексизм" в своем ролике с признанием в измене.

Любовница стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), супруга российской певицы Наташи Королевой, актриса Анастасия Шульженко потроллила его в Instagram. В ролике она прокомментировала признание Тарзана в измене, сопроводив видео песней Королевой "Красная помада".

Сама Шульженко предстала в кадре с красной помадой на губах.

"Меня развели, я повелся вследствие своего сексизма", – говорит в ролике Тарзан.

"Сексизм – набор предрассудков и предвзятое отношение к людям, или дискриминация людей по признаку пола или гендера", – сказала Шульженко.

Она вставила в ролик еще один эпизод признания Тарзана.

"Сущности. Меня развели. Я повелся безо всякой любви", – продолжил стриптизер.

"Предубеждение или негативное отношение или антипатия по отношению к людям определенного пола", – подхватила любовница стриптизера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Шульженко (@anastasiya.shulzhenko) 24 Сен 2020 в 10:51 PDT

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы. Любовница Тарзана, Шульженко, заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких. В эфире телешоу она сделала тест на беременность.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.