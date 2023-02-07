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07 февраля, 2023
 
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Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом

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Летом 2021 года Квиткова родила сына
Летом 2021 года Квиткова родила сына
Фото: kvittkova / Instagram

Украинский блогер Дарья Квиткова, которая с конца января отдыхает вместе с сыном на Мальдивах, 7 февраля поделилась с фолловерами в Instagram пляжными селфи.

По словам Квитковой, чтобы сделать эти снимки, она принесла на пляж зеркало.

Для фотосессии блогер выбрала терракотовое мини-бикини, дополнив образ браслетом и массивными кольцами.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

21 января 2022 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.

В конце января блогер сообщила, что отдыхает на Мальдивах. Квиткова делится с подписчиками снимками с отдыха, демонстрируя пляжные наряды и местные пейзажи.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: пляж, Мальдивы, Дарья Квиткова, бикини
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