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18 апреля, 2023
 
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Мишина выложила в сеть новые снимки топлес

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Мишина: Все мы разные, уникальные и так интересно изучать людей
Мишина: Все мы разные, уникальные и так интересно изучать людей
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 18 апреля разместила в Instagram серию фото из новой фотосессии, на которых запечатлена топлес.

Артистка позирует в кадре, стоя к объективу спиной. Для съемки она выбрала брюки с молнией на ягодицах, дополнив свой образ цепочкой для открытой спины, массивным браслетом и серьгами. Волосы Мишина собрала в пучок на макушке.

"Все мы разные, уникальные, и так интересно изучать людей. И если подойти к этому осознанно, без убеждений и осуждений, можно наслаждаться всеми уровнями существования. Потому что одни позволяют видеть тебе свою уникальность и сильные стороны, другие мотивируют двигаться и расти", – написала артистка.

Откровенные фото артистки можно посмотреть здесь.

История похудения

В интервью, которое 11 апреля вышло на YouTube-канале украинского журналиста Славы Демина, Мишина призналась, что ее вес сейчас составляет около 50 кг. По словам знаменитости, такой физической формы она достигла благодаря здоровому питанию и спорту. 

Кроме того, актриса говорила, что ее утро "обязательно начинается с вакуума". "Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными", – отметила летом 2022 года Мишина.

До похудения актриса выглядела вот так.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: актриса, топлес, Ксения Мишина
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