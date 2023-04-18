Мишина выложила в сеть новые снимки топлес

Мишина: Все мы разные, уникальные и так интересно изучать людей Фото: misha.k.ua / Instagram

Артистка позирует в кадре, стоя к объективу спиной. Для съемки она выбрала брюки с молнией на ягодицах, дополнив свой образ цепочкой для открытой спины, массивным браслетом и серьгами. Волосы Мишина собрала в пучок на макушке.

"Все мы разные, уникальные, и так интересно изучать людей. И если подойти к этому осознанно, без убеждений и осуждений, можно наслаждаться всеми уровнями существования. Потому что одни позволяют видеть тебе свою уникальность и сильные стороны, другие мотивируют двигаться и расти", – написала артистка.

Откровенные фото артистки можно посмотреть здесь.

История похудения

В интервью, которое 11 апреля вышло на YouTube-канале украинского журналиста Славы Демина, Мишина призналась, что ее вес сейчас составляет около 50 кг. По словам знаменитости, такой физической формы она достигла благодаря здоровому питанию и спорту.

Кроме того, актриса говорила, что ее утро "обязательно начинается с вакуума". "Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными", – отметила летом 2022 года Мишина.

До похудения актриса выглядела вот так.