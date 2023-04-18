Мишина выложила в сеть новые снимки топлес

Артистка позирует в кадре, стоя к объективу спиной. Для съемки она выбрала брюки с молнией на ягодицах, дополнив свой образ цепочкой для открытой спины, массивным браслетом и серьгами. Волосы Мишина собрала в пучок на макушке.
"Все мы разные, уникальные, и так интересно изучать людей. И если подойти к этому осознанно, без убеждений и осуждений, можно наслаждаться всеми уровнями существования. Потому что одни позволяют видеть тебе свою уникальность и сильные стороны, другие мотивируют двигаться и расти", – написала артистка.
Откровенные фото артистки можно посмотреть здесь.
История похудения
В интервью, которое 11 апреля вышло на YouTube-канале украинского журналиста Славы Демина, Мишина призналась, что ее вес сейчас составляет около 50 кг. По словам знаменитости, такой физической формы она достигла благодаря здоровому питанию и спорту.
Кроме того, актриса говорила, что ее утро "обязательно начинается с вакуума". "Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными", – отметила летом 2022 года Мишина.
До похудения актриса выглядела вот так.
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Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.